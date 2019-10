Wellness-Hotels im Fichtelgebirge: Zeit für Entspannung in diesen 5 Hotels

Natur und Wellness werden gerne miteinander verbunden, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen und zu entspannen. Das Fichtelgebirge ist wie geschaffen für diese Kombination. Wir haben für Sie einige Hotels mit Wellnessangeboten im Fichtelgebirge herausgesucht.

Buchen Sie hier Ihr Wellness-Hotels im Fichtelgebirge

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Ausgewählte Wellness-Hotels im Fichtelgebirge

Das Wellness-Hotel befindet sich in Bad Berneck, dass seit 1857 ein Kurort ist. Die Stadt befindet sich inmitten von sieben bewaldeten Bergen und bietet somit einen perfekten Ort um sich vom Alltag zu entspannen. Das Wellness-Hotel Hartl's Lindenmühle bietet verschiedene Erlebnisse an, wie beispielsweise Candle-Light-Dinner, Kräuterseminar oder Whiskeytasting. Während eines Aufenthalts kann nach individuellen Gelüsten zwischen fränkischer Küche im Gasthof, edler Küche in der Mühle und italienischer Küche im Casa gependelt werden. Sauna und Swimmingpool nutzen Gäste kostenfrei Adresse: Kolonnadenweg 1, 95460 Bad Berneck

Lage: an der Stadtstraße 2, ca. 8 Minuten von der A9 entfernt

Preise: ab circa 89 Euro



Info & Buchung

Kolonnadenweg 1, 95460 Bad Berneckan der Stadtstraße 2, ca. 8 Minuten von der A9 entferntab circa 89 Euro

2. Meister Bär Hotel Fichtelgebirge Das Hotel liegt direkt neben dem Bahnhof von Marktredwitz im Herzen der Fichtelgebirgsstadt und verfügt über einen Wellnessbereich im orientalischen Stil und einen Garten mit einheimischen Tieren. Das Restaurant des Meister Bär serviert kreative Gerichte, das Bistro bietet kleinere Speisen an. Außerdem gibt es eine Cocktail-Bar mit Wintergarten. Adresse: Bahnhofsplatz 10, 95615 Marktredwitz

Lage: 8 Kilometer nach Bad Alexandersbad, 10 Kilometer zum Feisnitz Stausee, 20 Kilometer zum Ochsenkopf

Preise: ab circa 79 Euro



Info & Buchung

Bahnhofsplatz 10, 95615 Marktredwitz8 Kilometer nach Bad Alexandersbad, 10 Kilometer zum Feisnitz Stausee, 20 Kilometer zum Ochsenkopfab circa 79 Euro

3. Siebenquell® GesundZeitResort Das Wellness-Hotel befindet sich direkt am malerischen Weißenstädter See, welcher mit seinen 48 Hektar zu verschiedenen Aktivitäten einlädt. Das GesundZeitResort bietet neben seinem Wellnesscenter auch eine Saunalandschaft an, die sich auf 6.200 m² erstreckt. Zusätzlich zum hoteleigenem Restaurant, welches regionale und internationale Küche anbietet, kann man auch beste Fleischqualität im Steakhaus RotRind genießen. Adresse: Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt, Deutschland

Lage: 15 Kilometer von Wunsiedel entfernt, ca. 14 Kilometer von der A93 entfernt

Preise: ab circa 172 Euro



Info & Buchung

Thermenallee 1, 95163 Weißenstadt, Deutschland15 Kilometer von Wunsiedel entfernt, ca. 14 Kilometer von der A93 entferntab circa 172 Euro

4. Hotel Kaiseralm Zwischen den zwei berühmten Bergen des Fichtelgebirges, dem Ochsenkopf und dem Schneeberg, liegt das Hotel Kaiseralm. So sind schöne Wanderwege im Fichtelgebirge nur wenige Minuten entfernt und wer nach körperlicher Betätigung Ruhe sucht, kann im hoteleigenen Wellnessbereich abschließend entspannen. Passend zur ländlichen Umgebung ist das Hotel im romantischen Landhausstil eingerichtet. Adresse: Fröbershammer 31, 95493 Bischofsgrün

Lage: 1 km vom Natur-Kurpark entfernt, circa 1 km von der E48 entfernt

Preise: ab circa 172 Euro



Info & Buchung

Fröbershammer 31, 95493 Bischofsgrün1 km vom Natur-Kurpark entfernt, circa 1 km von der E48 entferntab circa 172 Euro

5. Hotel Schönblick Natur genießen direkt vor dem Hoteleingang. Denn dort beginnen viele schöne Wanderwege, welche sich für einen ausgedehnten Spaziergang anbieten. Bei leerem Magen sorgt das Hotel mit fränkischer Küche für das leibliche Wohl. Im Wellnessbereich, welcher mit einem Pool, einer finnischen Sauna sowie einem Dampfbad ausgestattet ist, können Sie während Ihres Aufenthaltes entspannen und den Tag ausklingen lassen. Adresse: Gustav-Leutelt-Str. 18, 95686 Fichtelberg

Lage: 4,5 km von der E48 entfernt

Preise: ab circa 121 Euro



Info & Buchung

Gustav-Leutelt-Str. 18, 95686 Fichtelberg4,5 km von der E48 entferntab circa 121 Euro

6. Hotel Wiesend Mit viel Bewegung und Wellness können Sie Ihre Zeit im Hotel Wiesend verbringen. Das Hotel bietet Tennisplätze und Par-3-Golfplätze an. Im nahegelegenen Naturpark finden sich schöne Wanderwege und Radstrecke. Im Whirlpool und in den Saunas lässt es sich wunderbar entspannen. Das Hotel bietet in seiner Küche Oberpfälzer Gerichte an, welche man sich im gemütlichen Restaurant schmecken lassen kann. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Adresse: Hauptstr. 15, 95508 Kulmain

Lage: 3 km vom Fichtelberg entfernt, 30 Fahrminuten von Bayreuth

Preise: ab circa 104 Euro



Info & Buchung

Hauptstr. 15, 95508 Kulmain3 km vom Fichtelberg entfernt, 30 Fahrminuten von Bayreuthab circa 104 Euro

Nichts Passendes dabei gewesen? Finden Sie hier passende Hotels

Das könnte Sie interessieren: Ausflug zum Ursprung des Maines

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.