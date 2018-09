Zum Verlieben: 5 Hotels für romantische Tage in Franken

Beziehungen muss man pflegen. Pärchen-Urlaub oder ein gemeinsamer Wochenendausflug sind deshalb sogar sehr wichtig. Wir verraten, wo sich Pärchen in Franken besonders gut verwöhnen lassen können.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!

In der mittelalterlichen Innenstadt befindet sich das Rothenburger Zollhaus aus dem Jahr 1264. Der dazugehörige Turm beherbergt das Romantik Hotel Markusturm mit Biedermeier-Zimmern, einer Empire-Suite und weiteren stilechten Räumen. Schon seit über 500 Jahren werden hier Reisende aufgenommen. In den historischen Gaststuben des Hotels werden hausgebraute Biere und deftiges Essen serviert.

Am Viktoriabrunnen 2, 96450 Coburg500 Meter zum Schloßplatz in CoburgDoppelzimmer 115 Euro/Nacht

4. Sterneküche vom TV-Koch in Alexander Herrmanns Romantik Posthotel

Im Landkreis Kulmbach finden sich so manche Schätze was Restaurants und Hotels angeht. Einer davon ist das Romantik Posthotel in Wirsberg von Alexander Herrmann.Teil des Hotels ist das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Restaurant des TV-Kochs. Auf "Regionalität und Sensorik" liegt nach eigener Aussage der Fokus in der Küche. Zum Hotel gehören auch ein Schwimmbad mit Sauna und ein Spa.