Unterkünfte für Kurzentschlossene: Das sind die aktuellen Hotel-Schnäppchen in Franken

Sie haben einen kurzfristigen Geschäftstermin und wissen nicht, wo Sie übernachten sollen? Sie wollen sich ein paar Tage lang eine Auszeit nehmen? Oder Sie haben frei bekommen und planen einen Kurzurlaub? inFranken.de stellt eine Auswahl von Hotels und Unterkünften in ganz Franken vor, die ganz aktuell zum Schnäppchenpreis buchbar sind.





1. Zentrale Lage in Nürnberg



Das Holiday Inn Express Nurnberg City punktet vor allem durch seine zentrale Lage nur 400 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Von dort aus sind Sehenswürdigkeiten wie Kaiserburg, Marktplatz, Dürer-Haus oder Deutsches Nationalmuseum bequem erreichbar. Auch der Flughafen ist mit 5 Kilometern Entfernung in Reichweite. Bis zum Messegelände sind es mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur 15 Minuten.



2. Familiengeführt und direkt an der A9 in Allersberg (Landkreis Roth)



Nicht weit von Nürnberg entfernt liegt das familiengeführte Hotel Schneider in Allersberg. Von der Unterkunft im mittelfränkischen Landkreis Roth aus sind es nur 20 Minuten zur Messe Nürnberg und 25 Kilometer bis ins Zentrum der Frankenmetropole. Das Hotel, das nur 800 Meter von der Autobahn A9 entfernt liegt, bietet neben kostenfreien Parkplätzen und Gratis-WLAN in den öffentlichen Bereichen auch eine Terrasse und einen grünen Garten.



3. Im Herzen der Schweinfurter Altstadt



Einen prächtigen Blick auf die umliegende fränkische Landschaft bietet das Panorama Hotel Schweinfurt. Zur Ausstattung des trendigen Designhotels gehören schallisolierte Zimmer, moderne Einrichtung und ein Fitnessstudio. Es liegt direkt in der Fußgängerzone der historischen Altstadt Schweinfurts, der Main ist nur 500 Meter entfernt. Zum Museum Georg Schäfer sind es nur sechs Minuten zu Fuß.



4. Ideal für eine Nacht in Erlangen



Perfekt für den Aufenthalt für eine Nacht ist das Zeitwohnhaus Suite-Hotel & Serviced Apartments in Erlangen. Es verfügt über kostenloses Highspeed-WLAN, eine Lounge und ein abwechslungsreiches Frühstücksbuffet. Gäste können den Einkaufsservice oder Fahrradverleih nutzen sowie einen DVD-Player oder ein Prepaid-Handy mieten. Die Shoppingmeile Hauptstraße liegt zehn Gehminuten entfernt, Schlossgarten und Universitätsklinik Erlangen sogar nur fünf Gehminuten.



5. Ländlich und in der Nähe von Bamberg



Ländliche Ruhe zum Übernachten, fränkische Attraktionen in greifbarer Nähe: Das bietet das Hotel Rosenhof bei Bamberg am Ortsrand von Kemmern. Vom Quartier aus sind es nur wenige Meter zum Mainradweg, 15 Fahrminuten zur Obermain-Therme Bad Staffelstein und rund 35 Minuten nach Nürnberg. WLAN und Parkplätze sind im Hotel Rosenhof gratis.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren.



