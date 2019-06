Übernachten im "Land der offenen Fernen": Unsere Hotel-Tipps für die Rhön und Umgebung

Mit rund 4000 Kilometern Wanderwegen ist die Rhön, die Teile Bayerns (Unterfrankens), Hessens und Thüringens umfasst, vor allem ein Paradies für Wanderfreunde. Auch ansonsten lockt das Mittelgebirge mit vielfältigen Möglichkeiten für Aktivurlaub, mit Naturdenkmälern, aber auch mit Museen und Kunst. Wir haben eine Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in der Rhön für Sie zusammengestellt.

Ostheim vor der Rhön liegt im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld und ist unter anderem bekannt für die Kirchenburg Ostheim, seine Historische Altstadt und ein Orgelbaumuseum. Das Landhotel Rhönblick befindet sich am Stadtrand - und damit unmittelbar an Wander- und Radwegen. Es bietet einen Fahrradverleih, eine Kegelbahn und eine Sauna. Parken ist kostenlos.

Bismarckstraße 8-10, 97688 Bad Kissingendirekt am Rosengarten, 10 Minuten zum Stadtzentrumab circa 97 Euro

Beim Bristol Hotel handelt es sich um eine 4-Sterne-Unterkunft in der Kurstadt Bad Kissingen in Unterfranken. Das Haus stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und bietet einen Panorama-Blick auf Bad Kissingen. Sein großer Pluspunkt ist der Spa-Bereich, der vielfältige Wellness- und Schönheits-Anwendungen ermöglicht.

3. Hotel zur Krone in Bad Brückenau

In der Nähe von Bad Kissingen in Unterfranken liegt Bad Brückenau, das bereits seit 1747 einen Bäderbetrieb beheimatet. Zu den vielen herausragenden Bauwerken der Stadt gehören das Kursaalgebäude, der Elisabethenhof und der Wernarzer Quellentempel. Das Hotel zur Krone liegt direkt am Marktplatz, seine Gäste können sich auf Gratis W-Lan und kostenfreies Frühstück freuen.