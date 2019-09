Genießen, wandern, verlieben: Das sin die Single-Hotels in Franken

Über das Phänomen alleine zu verreisen hat man ja schon einiges gehört. Unabhängig von Freunden und Familie, ganz auf sich alleine gestellt, soll man dabei sich und seine Umwelt völlig neu kennenlernen und unvergessliche Erfahrungen machen. Wen die Neugier packt, packt auch schnell die Ungewissheit: ganz alleine in einem fremden Land unterwegs?

Single-Urlaub in Franken: Hotel-Tipps für Alleinreisende

Aber es muss nicht immer weit weg gehen. Wie wäre es stattdessen mit einem Urlaub in Franken? Kulinarisch, kulturell und vor allem landschaftlich - ein Teil der Region wird nicht umsonst fränkische Schweiz genannt - hat das Gebiet im Herzen Deutschlands einiges zu bieten, auch für alleinreisende Singles.

Wine-Tasting in Würzburg

Ein Trip ins romantische Würzburg ist immer eine gute Idee, auch als Single. Insbesondere im Spätsommer und Herbst während der vielen Weinfeste. Zwischen Riesling, Müller-Thurgau und Bacchus kommt man leicht ins Gespräch und so findet man schnell Anschluss. Wer es mit dem Wine-Tasting nicht übertreibt und beim feucht-fröhlichen Flirten erfolgreich war, verabredet sich am besten am nächsten Tag zu einem ausgedehnten Spaziergang durch die Weinberge im Umland. Bei der Einkehr in eines der vielen Weingüter kann man sich dabei noch etwas genauer kennen lernen.

Am besten also man kommt in Würzburg in einem der Hotels direkt in der Innenstadt unter. Direkt am Main-Ufer, unweit der alten Mainbrücke, und mit direktem Blick auf die Festung Marienberg liegt das Hotel Alter Kranen. Modern eingerichtete Zimmer mit fränkischem Charme - hier lässt es sich aushalten.

City-Flair in Nürnberg

Die Stadt mit ihrem beeindruckenden Altstadt-Kern gekrönt von der Kaiserburg, lädt zunächst zu einem ausgiebigen Stadtbummel ein. Stärken sollte man sich in einer der kleinen Gaststätten und Brauerein. Bier und Braten sind hier Pflicht, aber man sollte noch etwas Platz lassen für die berühmten Nürnberger Bratwürste "drei im Weggla". Um sich abends noch etwas unter das Volk zu mischen, geht man am besten in eine der vielen Clubs und Bars in der Innenstadt. Bei schönem Wetter ist "der Wanderer" ein echter Geheimtipp. In entspannter und lässiger Atmosphäre kann man sich hier mit einem Getränk vor dem kleinen urigen Häuschen einfach auf den Boden setzen und den Blick auf die romantische Altstadt genießen.

Alles andere außer langweilig: im Design-Boutique Hotel Vosteen in einer kleinen Seitenstraße hinter der Kaiserburg, ist jedes Zimmer liebevoll und individuell im Stil der 50er und 60er Jahre eingerichtet. Eine wunderbar gemütliche Unterkunft für Singles.

Wandern durch die fränkische Schweiz

Wer es lieber ganz entspannt möchte und gerne wandert, sollte am besten einen Trip in die fränkische Schweiz wagen. Ausgehend von dem kleinen Örtchen Pottenstein, berühmt für seine Tropfsteinhöhle, führen verschiedenste Wanderwege durch Wälder, Wiesen und Täler. In den romantischen kleinen Hotels lässt es sich wunderbar urlauben. Die Atmosphäre ist in den meisten Hotels und Unterkünften sehr familiär und wer weiß - vielleicht hat sich auch ein anderer interessanter Single in diese wunderschöne Gegend verirrt?

Ganz neu hat in Pottenstein ein ganz besonderes Hotel eröffnet. Das Hüttendorf Fränkische Schweiz beherbergt Reisende in komfortablen kleinen Häuschen. Mitten in der ruhigen Natur der fränkischen Schweiz hat man hier eine kleine Lodge ganz für sich. Entspannen und abschalten gelingt hier mit Sicherheit.

Franken - ein Reisetipp auch für Singles

Wen die Abenteuerlust packt, der muss nicht immer in die Ferne schweifen. Auch hier in Deutschland kann man viel erleben und wunderschöne Natur genießen. Wenn man alleine verreist ist allerdings das wichtigste, immer auf sich selbst zu hören. Selbst in unsicheren Situationen fährt man damit in der Regel am besten. Außerdem sollte man immer offen bleiben für Neues und auch für neue Bekanntschaften. Man weiß nie, wen man trifft und vielleicht bringt man statt einem Souvenir sogar eine neue Liebe von seinem Trip durch Franken mit.

