Pensionen und Ferienwohnungen in der Rhön und Umgebung: Tipps für günstige Unterkünfte

Wer keine Lust auf Hotelurlaub hat oder auf Selbstversorgung steht, hat auch in der Rhön eine große Auswahl an günstigeren Unterkünften. Wir haben eine Auswahl an Ferienwohnungen und Pensionen in der Rhön zusammengestellt.

Buchen Sie hier Ihre Ferienwohnung oder ihre Pension in der Rhön

Diese Unterkünfte sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Ausgewählte Ferienwohnungen und Pensionen in der Rhön

1. Appartementhaus Laura-Sophia in Bad Bocklet Das Appartementhaus Laura-Sophia ist eine familiengeführte Ferienwohnung am Rand der bayerischen Naturparks Rhön in Bad Bocklet/Unterfranken. Das Haus bietet zwei apartments, jeweils mit voll ausgestatteter Küche, Bad mit Dusche, Fernseher und kostenfreiem W-Lan. Auch die Parkplätze sind kostenlos. Von Bad Bocklet aus sind Städte wie Bad Kissingen (in 13 Kilometern Entfernung), Hammelburg (30 Kilometer), Fulda (65 Kilometer) und Würzburg (70 Kilometer) in Reichweite. Adresse: Am Hofacker 2, 97708 Bad Bocklet

Lage: 20 Minuten von den Autobahnen A7 und A71 entfernt

Preise: ab circa 61 Euro für 2 Personen



Appartementhaus Laura-Sophia - jetzt buchen

Am Hofacker 2, 97708 Bad Bocklet20 Minuten von den Autobahnen A7 und A71 entferntab circa 61 Euro für 2 Personen

2. Pension Villa Nordland in Bad Kissingen Wer auf ein Hotel verzichten kann und trotzdem in inmittelbarer Nähe des berühmten Rosengartens in Bad Kissingen wohnen möchte, sollte sich die Pension Villa Nordland genauer anschauen. Das Haus befindet sich direkt neben den Rosengarten und nur 90 Meter vom Ufer der Saale entfernt. Außerdem ist eine Bushaltestelle neben der Pension, von dort ist sind die Thermalbäder in 5 Minuten erreichbar. Adresse: Theresienstraße 4, 97688 Bad Kissingen

Lage: direkt am Rosengarten, 3 Minuten zur Fußgängerzone

Preise: ab circa 85 Euro



Pension Villa Nordland - jetzt buchen

Theresienstraße 4, 97688 Bad Kissingendirekt am Rosengarten, 3 Minuten zur Fußgängerzoneab circa 85 Euro

3. Freizeitzentrum Sambachshof in Bad Königshofen In der Nähe des Freizeitparks Märchenwald Sambachshof findet sich die Pension Freizeitzentrum. Das preiswerte Quartier mit Privatparkplätzen und kostenfreiem W-Lan eignet sich aufgrund seiner Lage besonders für Radfahrer - oder eben Familien, die den Märchenwald bei Bad Königshofen besuchen wollen. In und in der Nähe der Kurstadt im unterfränkischen Kreis Rhön-Grabfeld lohnen unter anderem auch Besucher im Archäologischen Museum, in der Festung Königshofen oder in der Wallfahrtkirche Mariä Geburt (Ipthause). Adresse: Sambachshof 3, 97631 Bad Königshofen im Grabfeld

Lage: zwischen Bad Kissingen (36 Kilometer entfernt) und Schweinfurt (34 Kilometer entfernt)

Preise: ab circa 44 Euro



Freizeitzentrum Sambachshof - jetzt buchen

Sambachshof 3, 97631 Bad Königshofen im Grabfeldzwischen Bad Kissingen (36 Kilometer entfernt) und Schweinfurt (34 Kilometer entfernt)ab circa 44 Euro

4. Landhaus Rhönium in Gersfeld Gersfeld liegt im hessischen Teil der Rhön und ist sowohl heilklimatischer Kurort als auch Kneipp-Heilbad. Durch sein mildes Klima lädt der Ort zur Erholung ein. Durch Gersfeld führt aber auch der Adresse: Wolf-Hirth-Straße 16, 36129 Gersfeld

Lage: 26 Kilometer von Fulda entfernt

Preise: ab circa 70 Euro (für 2 Personen)



Landhaus Rhönium - jetzt buchen

Wolf-Hirth-Straße 16, 36129 Gersfeld26 Kilometer von Fulda entferntab circa 70 Euro (für 2 Personen)

Nicht das Richtige für Sie dabei? Dann finden Sie hier die passende Übernachtungsmöglichkeit

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

Sie sind auf der Suche nach Erholung in der Rhön? Hier sind unsere Empfehlungen für Familienwellness und Romantikpakete