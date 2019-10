Übernachten in Nürnberg, Würzburg und Bamberg: Das sind die Messehotels in Franken

Egal ob die Consumenta in Nürnberg, die Immobilien-Messe in Bamberg oder die Mainfranken-Messe in Würzburg. Jahr für Jahr strömen tausende Besucher nach Franken und lassen sich auf den vielfältigen Messen inspirieren.

Messehotels in Bamberg

1. Am Kongresszentrum: Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg Dieses luxuriöse 4-Sterne-Hotel genießt eine ideale Lage am Ufer der Regnitz in Bamberg und bietet elegante Zimmer mit kostenfreiem WLAN. Die Unterkunft liegt gegenüber dem Kongresszentrum, nur 1 km von der Altstadt entfernt. Die geräumigen Zimmer im Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg sind etwa 25 m² groß und mit einer Minibar und einem Flachbild-TV gut ausgestattet. Adresse: Untere Sandstraße 32, 96049 Bamberg

Lage: Gegenüber vom Kongresszentrum

Preise: Doppelzimmer ab 124 Euro/Nacht



2. Direkt am Fluss: Welcome Kongress Hotel Bamberg Die Aussicht auf den Fluss Regnitz gehört zu den Vorzügen des 3-Sterne-Hotels, das klimatisierte Zimmer, kostenfreies WLAN sowie (gegen Aufpreis) eine Sauna bietet. Sie wohnen in der Nähe der Konzerthalle und der Altstadt. Der Wellnessbereich des Welcome Kongress Hotel Bamberg umfasst eine Sauna und ein Dampfbad. Für den Zutritt zum Wellnessbereich ist eine kleine Gebühr zu entrichten. In allen Zimmern finden Sie kostenfrei eine Flasche Mineralwasser vor. Adresse: Mußstraße 7, 96047 Bamberg

Lage: Direkt neben der Konzerthalle

Preise: Doppelzimmer ab 94 Euro/Nacht



3. Mitten in Bamberg: Barockhotel am Dom Garni Das Barockhotel am Dom wartet im Herzen der Bamberger Altstadt, nur 100 m vom Bamberger Dom entfernt, auf. Die Gäste können sich auf gut ausgestattete Zimmer mit kostenfreiem WLAN freuen. Alle Zimmer im Barockhotel bieten ein eigenes Bad, einen Flachbild-Kabel-TV sowie Kaffee- und Teezubehör. Jeden Morgen wird im Barockhotel ein reichhaltiges Frühstücksbuffet kredenzt. Zahlreiche Restaurants können vom Hotel leicht zu Fuß erreicht werden. Adresse: Vorderer Bach 4, 96049 Bamberg

Lage: Direkt am Bamberger Dom

Preise: Doppelzimmer ab 112 Euro/Nacht



Messehotels in Nürnberg

1. Nähe zum Hauptbahnhof: Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City Dieses 4-Sterne-Hotel empfängt seine Gäste in einem grünen Park und in der Nähe eines Sees. Es ist nur 10 Gehminuten vom Nürnberger Hauptbahnhof entfernt. Es bietet moderne Zimmer, einen kleinen Fitnessraum und eine Tiefgarage. Alle Zimmer im Novina Hotel wurden im Jahr 2016 neu renoviert und verfügen über Klimaanlage, eine kostenfreie Minibar, WLAN und einen Flachbild-Sat-TV. Alle Badezimmer sind mit Regenduschen ausgestattet. Adresse: Dürrenhofstrasse 8, Mitte, 90402 Nürnberg

Lage: Direkt neben dem Hauptbahnhof

Preise: Doppelzimmer ab 86 Euro/Nacht



2. Direkt an der Messe Nürnberg: Arvena Park Hotel Mit gebührenfreien Außenparkplätzen, kostenlosem WLAN und einem kostenfreien Wellnessbereich ist dieses Hotel eine 5-minütige Fahrt von der Messe Nürnberg entfernt. Die Nürnberger Innenstadt erreicht man nach 15 Fahrminuten. Alle Zimmer im Arvena Park Hotel bieten Kaffee- und Teezubehör, eine Minibar, einen Safe und einen TV mit Sky-Kanälen. Adresse: Görlitzer Str. 51, Südoststadt, 90473 Nürnberg

Lage: Direkt bei der Messe Nürnberg

Preise: Doppelzimmer ab 79 Euro/Nacht



3. Mitten in Nürnberg: Five Reasons Hostel & Hotel Dieses moderne und neu renovierte Hostel bietet kostenfreies WLAN, eine Gemeinschaftsküche und eine 24-Stunden-Rezeption. Es liegt im Herzen von Nürnberg, nur 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Das Five Reasons Hostel & Hotel bietet private Zimmer sowie Betten in Gemeinschaftsschlafsälen. Alle Unterkünfte sind individuell dekoriert und verfügen über neuen Holzboden. Sie nutzen ein Gemeinschaftsbad. Adresse: Frauentormauer 42 , Mitte, 90402 Nürnberg

Lage: Direkt am Hauptbahnhof

Preise: Einzelbett im Schlafsaal ab 25 Euro/Nacht



4. Direkt am Hauptbahnhof: Park Plaza Nürnberg Das Park Plaza Nuremberg begrüßt seine Gäste in erstklassiger Lage direkt vor dem Nürnberger Hauptbahnhof aus dem 19. Jahrhundert. Man wohnt nur einen Steinwurf (4 Kilometer) von den Autobahnen mit Verbindungen in benachbarte deutsche und europäische Städte sowie zum internationalen Flughafen Nürnberg entfernt. Das im Juni 2016 neu eröffnete Hotel bringt frischen Wind in die pulsierende bayerische Stadt und ist von Albrecht Dürer und Martin Behaim inspiriert. Adresse: Bahnhofstraße 5, Mitte, 90402 Nürnberg

Lage: Am Hauptbahnhof

Preise: Doppelzimmer ab 98 Euro/Nacht



Messehotels in Würzburg

1. Neben dem Kongresszentrum: City Partner Hotel Strauss Dieses 3-Sterne-Hotel im Herzen von Würzburg ist nur 200 Meter vom Kongresszentrum und nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt platziert. In der Lobby steht jedem Gast ein Computer mit Internetzugang kostenfrei zur Verfügung. Das City Partner Hotel Strauss bietet komfortable Zimmer mit einem Flachbild-TV mit kostenfreien SKY-Kanälen. Adresse: Juliuspromenade 5, 97070 Würzburg

Lage: Direkt in der Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab 101 Euro/Nacht



2. Am Mainufer: Maritim Hotel Würzburg Direkt am Mainufer bietet dieses elegante Hotel in Würzburg eine herrliche Aussicht auf die Festung Marienberg, ein modernes Spa mit einem Innenpool sowie elegante Zimmer mit Sat-TV. Nach nur 600 Meter erreicht man vom Maritim Hotel aus die berühmte Würzburger Altstadt. Gäste wohnen hier in geräumigen Zimmern und Suiten mit einer Minibar und einem Sitzbereich. Der WLAN- als auch der LAN-Internetzugang ist für alle kostenfrei. Adresse: Pleichertorstrasse 5, 97070 Würzburg

Lage: Direkt am Main

Preise: Doppelzimmer ab 88 Euro/Nacht



3. Am Stadtrand: Hotel Lindleinsmühle Dieses familiengeführte Hotel liegt ruhig am Rande von Würzburg. Mit dem Bus erreichen Sie den historischen Stadtkern in 10 Fahrminuten. Das WLAN steht jedem Gast im gesamten Hotel kostenfrei zur Verfügung. Das Hotel Lindleinsmühle verfügt über moderne, klimatisierte Zimmer und bietet täglich ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Adresse: Frankenstraße 15, 97078 Würzburg

Lage: Am Stadtrand

Preise: Doppelzimmer ab 85 Euro/Nacht



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

