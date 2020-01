Zum Valentinstag einen Kurzurlaub schenken: Das sind die Romantik-Hotels in Franken

Beziehungen muss man pflegen - gerade zum Valentinstag am 14. Februar 2020. Am Tag der Liebenden gehört es dazu, dem Partner mit einem Geschenk ausdrücken, was sie oder er einem bedeuten. Viele freuen sich um Blumen, Pralinen oder ein schönes Essen. Dabei gibt es doch kreativere Möglichkeiten, wie man den wichtigsten Menschen auf der Welt überraschen kann.

Wir empfehlen dafür einen Kurzurlaub oder Wochenendausflug in einem romantischen Hotel in Franken. Wir verraten Ihnen, in welchen Unterkünften der Kuschel-Faktor besonders hoch ist und wo sich Pärchen in Franken besonders gut verwöhnen lassen können.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Romantik im Private Spa: Kunzmann's Hotel in Bad Bocklet Das Kunzmann's hat sich einen Namen als Wellness-Hotel gemacht, in dem sich die Gäste mit Ayurveda-Kuren, Dampfbad und Finnische Außensauna etwas Gutes tun können. Doch das Hotel im unterfränkischen Bad Bocklet hat auch Romantik-Arrangements im Programm. Wer das Private Spa bucht, hat Pool, Whirlpool und Saunen nach Wahl für zwei Stunden nur für sich und seinen Partner; auch die Ruhe-Landschaft mit Kamin-Lounge muss man sich mit niemandem teilen. Romantik Pur heißt ein weiteres Arrangement, zu dem unter anderem ein gemeinsames Bad in der Rendezvous-Paarwanne und eine Ganzkörper-Massage gehören . Adresse: An der Promenade 6, 97708 Bad Bocklet

Lage: Am Kurpark, 8 Kilometer vom Naturpark Bayerische Rhön entfernt, ca. 6 Kilometer bis zu A71

Preise: Doppelzimmer ab ca. 165 Euro/Nacht



Übernachtung im mittelalterlichen Stadttor: Der Markusturm in Rothenburg ob der Tauber In der mittelalterlichen Innenstadt befindet sich das Rothenburger Zollhaus aus dem Jahr 1264. Der dazugehörige Turm beherbergt das Romantik-Hotel Markusturm mit Biedermeier-Zimmern, einer Empire-Suite und weiteren stilechten Räumen. Schon seit über 500 Jahren werden hier Reisende aufgenommen. In den historischen Gaststuben des Hotels werden hausgebraute Biere und deftiges Essen serviert. Adresse: Rödergasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: 180 Meter zum Marktplatz

Preise: Doppelzimmer ab 140 Euro/Nacht



Übernachtung mit exquisitem Abendessen in der Goldenen Traube in Coburg Das 4-Sterne Romantik Hotel Goldene Traube liegt im Zentrum der Coburger Innenstadt. Das zugehörige Restaurant "Esszimmer" von Steffen Szabo wurde im November 2017 mit einem Michelin Stern ausgezeichnet. Erstmals wurde das Hotel 1585 urkundlich erwähnt. Die Zimmer sind sehr elegant eingerichtet und in drei verschiedenen Kategorien buchbar. Adresse: Am Viktoriabrunnen 2, 96450 Coburg

Lage: 500 Meter zum Schloßplatz in Coburg

Preise: Doppelzimmer 115 Euro/Nacht



Ausflug ins Fränkische Weinland im Hotel zur Schwane in Volkach Volkach im Fränkischen Weinland war schon im Mittelalter ein beliebtes Ziel für Reisende aus Würzburg. Seit 600 Jahren werden im Hotel zur Schwane bereits Gäste empfangen. Zum 4-Sterne Hotel zur Schwane gehört ein eigenes Weingut. Die Zimmer sind nach einzelnen Weinsorten benannt. Besonders edel: Die Suiten "Hoch über den Dächern Volkachs" und die "Riesling"-Suite mit Kachelofen. Adresse: Hauptstraße 12, 97332 Volkach

Lage: Im Zentrum von Volkach

Preise: Doppelzimmer ab 114 Euro/Nacht



Sterneküche im Posthotel Alexander Herrmann - TV-Koch, Autor, Sternkoch und Unternehmer Im Landkreis Kulmbach finden sich so manche Schätze was Restaurants und Hotels angeht. Einer davon ist das Romantik-Posthotel Alexander Herrmann. Eines der kulinarischen Konzepte im Haus ist das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Gourmet „Restaurant Alexander Herrmann“ by Tobias Bätz. Tobias Bätz, der Küchenchef, legt sehr viel Wert auf die Qualität der Produkte und arbeitet Hand in Hand mit seinen Lieferanten aus der Region. Hier gibt es die Sternfrucht aus Franken, die Melone aus Bamberg oder die Erdbeere „Mieze Schindler“, was es damit alles auf sich hat, erklärt das Team gerne im Laufe des Abends. Es gibt auch ein Bistro, in dem man die fränkische Küche modern interpretiert erleben kann, z. B. fränkische Tapas oder die ganze Ente am Tisch tranchiert. Adresse: Marktpl. 11, 95339 Wirsberg

Lage: Direkt am historischen Marktplatz von Wirsberg

Preise: Doppelzimmer ab 195,00 Euro



Romantik Hotel Neumühle in der Rhön: Genuss für zwei Der Wellnessbereich überzeugt mit einer Sauna, einem Solarium, einem römischen Dampfbad, Heißbaderaum und verschiedenen Whirlwannen. Für Pärchen, die ihre Zweisamkeit genießen möchten, bietet das Romantik Hotel Neumühle ein luxuriöses Refugium mit eigener Sauna, einer Badewanne aus Mahagoni-Holz, bequemen Liegen, einem offenen Kamin und einer Erlebnisdusche. Adresse: Neumühle 54, 97797 Wartmannsroth

Lage: Neben dem Naturpark Bayerische Rhön

Preise: Doppelzimmer ab 220 Euro/Nacht



