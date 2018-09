hotels.inFranken.de: das regionale Buchungsportal

Jaaa, die Toskana ist ganz hübsch und auch auf Mallorca soll es ganz nett sein. Aber schöner als in Franken ist es nirgends, das ist mal klar. Die Fränkische Schweiz, das Weinland oder das Fränkische Seenland haben viel zu bieten. Nürnberg und Würzburg ziehen jährlich zahlreiche Touristen an. Doch gerade auch kleinere Städte wie Bamberg,Aschaffenburg, Fürth oder Erlangen sind durchaus eine Reise wert.



Hotelauswahl aus der Redaktion



Hier kommt inFranken.de ins Spiel. Denn wer könnte Franken besser kennen, als ein regionales Online-Portal? Buchungsseiten gibt es mit trivago, expedia oder check24 im Netz im Übermaß. Aber die Suchergebnisse, die dort ausgespuckt werden, sind nicht besonders persönlich. Nicht selten überfordern die langen Liste an Hotels Nutzer mehr, als sie helfen.



Das regionale Buchungsportal



Auf den Hotelseiten von inFranken.de werden ausgewählte Hotels in fränkischen Städten vorgestellt. Mit Bildern und übersichtlichen Informationen können sich Nutzer einen Überblick über die Unterkünfte vor Ort verschaffen.



Die besonderen Orte in Franken entdecken



Es gibt so viele Orte in Franken zu entdecken, und oft sind gerade die kleinen, unbekannteren die schönsten. Deshalb kann man bei inFranken.de auch Hotels in Städten wie Schweinfurt, Fürth oder Kulmbach buchen.



Franken hat so viel zu bieten!



Dazu finden Nutzer auf inFranken.de auch gleich die passenden Tipps zur Freizeitgestaltung während ihres Aufenthalts. Sagenumwobene Orte, Sehenswürdigkeiten abseits der Touristenpfade, Ausflugstipps für Abenteuerlustige und Empfehlungen zum Entspannen werden hier vorgestellt. Auch zum Thema Essen gibt es bei inFranken.de so manchen Geheimtipp und viele ausgefallene Empfehlungen. Wussten Sie schon, wo man in Franken Insekten essen, Schokodöner bestellen oder im Katzencafé kuscheln kann?



In Franken ist es doch am schönsten - aber manchmal muss man auch mal raus



Wer trotzdem in die Ferne schweifen möchte, kann seinen Urlaub trotzdem auf inFranken.de buchen. In der Suchmaske können Nutzer nach jedem beliebigen Ort weltweit suchen. Sie erhalten dann eine Auswahl an Hotels, die direkt gebucht werden können.





