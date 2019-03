Hotels in der Fränkischen Schweiz: Inmitten von Höhlen, Felsen und Burgen

Teufelshöhle, Walberla, Kletterfelsen und die Wiesent - Naturliebhaber kommen in die Fränkischen Schweiz ebenso auf ihre Kosten wie Kletter- und Wanderfreunde. Nicht umsonst zählt die Region in Oberfranken, das Teile der Landkreise Bamberg, Bayreuth und Forchheim umfasst, zu den beliebtesten Urlaubsgebieten in ganz Franken.

Um die Suche nach einer Unterkunft in der Fränkischen Schweiz zu erleichtern, hat inFranken.de diese Hotel-Tipps für Sie:

Ausgewählte Hotels in der Fränkischen Schweiz

1. Hotel Schwan in Pottenstein Das Felsenbad und die Teufelshöhle - zwei der beliebtesten Attraktionen der Fränkischen Schweiz befinden sich in Pottenstein. Über der Stadt im Landkreis Bayreuth wacht eine mehr als 1000 Jahre alte Burg. Wir empfehlen das Hotel Schwan als Ausgangspunkt für Entdeckungen vor Ort oder in der Fränkischen Schweiz. Jedes Zimmer ist mit einem Balkon ausgestattet, im hoteleigenen Bistro gibt es Snacks und lokale Produkte. Das Parken ist kostenlos. Adresse: Am Kurzentrum 6, 91278 Pottenstein

Lage: an der B470, 15 Minuten von der A9 entfernt

Preise: ab circa 92 Euro



2. Behringers Freizeit- und Tagungshotel in Gößweinstein Im Herzen der Fränkischen Schweiz bietet das Freizeit- und Tagungshotel in Gößweinstein (Landkreis Forchheim) eine Sauna, Dampfbad und einen kleinen Zen-Garten. Freunde von Outdoor-Aktivitäten können Nordic-Walking-Stöcke und Mountainbikes mieten. Zum Verweilen laden das Restaurant, in dem fränkische Gerichte serviert werden, der Biergarten und die Club Lounge ein. Adresse: Behringersmühle 23, 91327 Gößweinstein

Lage: an der B470, je etwa 40 Minuten von Bamberg und Nürnberg entfernt

Preise: ab circa 106 Euro



3. Hotel Resengörg in Ebermannstadt Ebermannstadt ist ein Kurort im Landkreis Forchheim und bietet sich aus Ausgangspunkt für Touren in der Fränkischen Schweiz an. Der Hotel-Gasthof Resengörg ist seit über 150 Jahren in Familienbesitz und gehört für Besucher von Ebermannstadt zu den ersten Adressen im Ort. Bekannt ist das Fachwerk-Hotel vor allem für die fränkischen Spezialitäten, Steak- und Fischgerichte in seinem Gasthof. Adresse: Hauptstrasse 36, 91320 Ebermannstadt

Lage: an der B470, etwa 40 Kilometer von Nürnberg, Bamberg und Bayreuth entfernt

Preise: ab circa 88 Euro



4. Boutique Hotel Chalet Weinberg in Würgau Am nordwestlichen Rand der Fränkischen Schweiz liegt der kleine Ort Würgau, der zu Scheßlitz im Landkreis Bamberg gehört. In seiner Umgebung gibt es jede Menge Klettermöglichkeiten, darunter den Nürnberger Turm, den Bamberger Turm, die Bayreuther Wand oder die Frankenwand. Das Boutique Hotel Chalet Weinberg lockt mit Sonnenterrasse, kostenlosen Parkplätzen und modernen Zimmern. Adresse: Oberer Weinberg 22, 96110 Würgau

Lage: an der B20, etwa 15 Minuten von Bamberg entfernt

Preise: ab circa 94 Euro



5. Hotel-Restaurant Heiligenstadter Hof in Heiligenstadt Heiligenstadt in Oberfranken liegt im Landkreis Bamberg - und ist nicht mit dem gleichnamigen Heilbad in Thüringen zu verwechseln. Sein Markt mit denkmalgeschützten Häusern und der Kirche ist ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Direkt am Marktplatz befindet sich das Hotel-Restaurant Heiligenstadter Hof, das sich auch für Familienfeiern, Tagungen und Konferenzen eignet. Adresse: Marktplatz 9, 91332 Heiligenstadt

Lage: an den Staatsstraßen 2188 und 2187, etwa 30 Minuten von Bamberg entfernt

Preise: ab circa 86 Euro



