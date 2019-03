Hotels auf Schlössern und Burgen in Franken: Übernachten wie Ritter und Edelleute

Es gibt unzählige Schlösser und Burgen in Franken. Während jahrhundertealte Anlagen wie die Veste Coburg, die Nürnberger Kaiserburg oder die Würzburger Residenz vornehmlich als Ausflugsziel bekannt sind, gibt es auch einige historische Gebäude, die auch als Unterkunft für Reisende interessant sind.

Wir haben einen Auswahl an Hotels in Franken zusammengestellt, die Mittelalter-Flair mit modernem Komfort vereinen.

Ausgewählte Mittelalter-Hotels in Franken

1. Burg Rabenstein bei Kirchahorn Die ältesten Teile der Burg Rabenstein stammen aus dem 12. Jahrhundert. Sie liegt an der Burgenstraße und bietet sich daher als Ausgangspunkt für Ausflüge in der Fränkischen Schweiz ein. Die frühere Adelsburg, die zur Gemeinde Ahorntal (Landkreis Bayreuth/Oberfranken) gehört, beherbergt nun ein Hotel, das sich auch für Veranstaltungen und Tagungen eignet. Zu den Vorzügen des Hotels in der Nähe der Tropfsteinhöhle Sophienhöhle zählen ein Biergarten und zwei Restaurants mit fränkischer Küche. Adresse: Rabenstein 33, 95491 Kirchahorn

Lage: an der Staatsstraße 2185, etwa 30 Minuten von Bayreuth und ca. 40 Minuten von Forchheim entfernt

Preise: ab circa 126 Euro



2. Schloss Thurnau bei Kulmbach Am Rande der Fränkischen Schweiz und direkt im Zentrum des historischen Marktes Thurnau (Kreis Kulmbach/Oberfranken) liegt das gleichnamige Schloss. Das Gebäude aus dem 13. Jahrhundert gehört zu den größten und kunsthistorisch wertvollsten Schlossanlagen in ganz Franken. Buchbar sind sowohl Zimmer und Suiten im Schloss selbst, als auch Apartments im angrenzenden Haus, von dem aus man auf Schloss und See blicken kann. Adresse: Marktplatz 1, 95349 Thurnau

Lage: nahe der Autobahn A70 - Abfahrt Thurnau West oder -Ost; ca. 15 Minuten von Kulmbach entfernt

Preise: ab circa 104 Euro



3. Schloss Burgellern bei Scheßlitz Das Schloss Burgellern bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg/Oberfranken) bietet elegante Zimmer und ein eigenes Restaurant. Es eignet sich besonders für Wanderfreude, da sich in der Gegend viele Wanderwege befinden. In historischen Quellen ist erstmals im Jahr 1342 von einer mittelalterlichen Burg ins Burgellern die Rede; das heutige Gebäude ist vor allem als frühere bischöfliche Residenz bekannt, nachdem es der damalige Bamberger Domprobst im Jahr 1726 umbauen ließ. Es befindet sich seit 2005 in Privatbesitz. Adresse: Kirchplatz 1, 96110 Scheßlitz

Lage: 2 Minuten bis zur A70 - Auffahrt Scheßlitz, 15 Minuten von Bamberg entfernt

Preise: ab circa 92 Euro



Auch interessant: Bayerns meist besuchte Schlösser und Burgen: Drei fränkische Ausflugsziele unter den Top 10

4. Schloss Reichmannsdorf bei Scheßlitz Aus den Jahren 1714/19 stammt das Schloss Reichmannsdorf bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg/Oberfranken), damals ersetzte es das 1642 bei einem Brand zerstörte Truchsess-Schloss. Seit 2011 beherbergt es ein Hotel. Ein eigener Golfplatz, schallisolierte Zimmer und ein Restaurant mit Barockgarten lassen kaum Wünsche offen. Da sich Schlüsselfeld im Naturpark Steigerwald befindet, kommen vor allem Radfahrer und Wanderer auf ihre Kosten. Adresse: Schlosshof 4, 96132 Schlüsselfeld

Lage: 10 Minuten bis zur A70; 20 Kilometer von Bamberg entfernt

Preise: ab circa 118 Euro



5. Burg Colmberg Hotel im Kreis Ansbach Ein echter Tipp unter den Mittelalter-Hotels ist mehr als 1000 Jahre alte Burg Colmberg über der gleichnamigen Stadt im Kreis Ansbach (Mittelfranken). Kapelle und der romantische Rosengarten werden gerne für Hochzeiten genutzt. Im historischen Rittersaal werden Ritteressen abgehalten. Das Restaurant serviert fränkische Gerichte, im Sommer kann auch auf der Terrasse gespeist werden. Colmberg liegt inmitten des Naturparks Frankenhöhe, der sich für Wanderungen und Radtouren anbietet. In der Nähe befinden sich der Jakobsweg, der Wasserscheideweg und der Altmühltalradweg. Das Hotel stellt eine Garage für Motorräder und Fahrräder zur Verfügung. Adresse: Burg 1-3, 91598 Colmberg

Lage: je ca. 20 Minuten von Ansbach und Rothenburg ob der Tauber entfernt

Preise: ab circa 128 Euro



6. Burghotel in Rothenburg ob der Tauber Das Rothenburger Burghotel ist zwar genau genommen keine ehemalige Burg - aber ein Gebäude, das aus dem 12. Jahrhundert stammt, auf der jahrhundertealten Stadtmauer steht und im idyllischen Klostergarten liegt. Seine Zimmer bieten einen schönen Blick auf das Taubertal. Gegen Aufpreis können Wellnesseinrichtungen wie Sauna und Erlebnisduschen genutzt werden. Das hoteleigene Restaurant hat eine Terrasse und liegt gegenüber einem Rosengarten. Adresse: Klostergasse 1-3, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: An der A7; am Rande des mittelalterlichen Zentrums von Rothenburg ob der Tauber

Preise: ab circa 125 Euro



7. Schlosshotel Weyberhöfe bei Hösbach In einem 1265 erbauten Jagdschloss befindet sich das Schlosshotel Weyberhöfe bei Hösbach (Landkreis Aschaffenburg/Unterfranken). Seit den 1990er Jahren ist es ein Wellness-Hotel, die Leitung wechselte mehrmals. Die jüngste Renovierung fand in den Jahren 2016/17 statt. Das Hotel im Naturpark Spessart punktet unter anderem mit einer Show-Küche, Massagen sowie einem Spa- und Beauty-Bereich. Es bietet sich auch für Tagungen und Hochzeiten an. Adresse: Weyberhöfe, 63877 Hösbach

Lage: An der Kreisstraße 2 zwischen Sailauf und Hösbach-Bahnhof; 2 Minuten bis zu A3; ca. 15 Minuten von Aschaffenburg entfernt.

Preise: ab circa 130 Euro



