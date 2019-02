Heilfasten, Basenfasten oder Fastenwandern - Hier sind die Fastenhotels in Franken

Heilfasten ist gesund, macht glücklich und hilft dabei, mit alten Gewohnheiten zu brechen. Fasten kann man "auf eigene Faust", unter ärztlicher Aufsicht oder in speziellen Fastenkliniken und Fastenhotels. Wer sich unsicher ist oder Wert auf ärztliche Betreuung und ein Ganztages-Programm legt, kann in einer spezialisierten Fastenklinik einchecken - das nötige Kleingeld vorausgesetzt.

Fastenhotels und Fastenkliniken in Franken - eine Auswahl an Angeboten

Fastenkliniken und Fastenhotels gibt es auch in Franken. Eine Auswahl an Angeboten in Franken finden Sie hier.

1. Hotel Schwan Pottenstein - Fastenwandern in der Fränkischen Schweiz

Als Land der Burgen, Höhlen und Mühlen lädt sie zum Wandern geradezu ein. Die Verbindung von Natur und Kultur gibt dieser Region ihren eigenen Reiz und schenkt erholsame Stunden. Um dahin zu gelangen, eignet sich eine Auszeit wie das Fasten. Für eine umfassende Regeneration von Körper, Geist und Seele, wird die Fastenwoche auf Sie abgestimmt. Ein sanftes Fasten (nach Buchinger) wie dieses ist gerade für heutige Menschen sehr bekömmlich, weil es auf Ihre Ausgangssituation und auf Vorbelastungen Rücksicht nimmt.

Und in dieser Form kann es auch wieder zu einem selbstverständlichen, natürlichen Bestandteil in unserem Leben werden, insbesondere in Kombination mit dem Wandern. Wandern ist die natürlichste Bewegungsform des Körpers. Damit das Wandern vollends zum Genuss wird, wird es Ihren Bedürfnissen angepasst - im sanften Bereich von 10 bis 14 km.

2. Hotel Kunzmanns - Heilfasten trifft auf Wellness

Kunzmann's ist ein Hotel der Vielfalt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, den besonderen Moment zu genießen. Zum Beispiel vor dem offenen Kamin oder bei einem erholsamen Spaziergang durch den Park. Das Kunzmann's kann aber nicht nur Wellness, sondern bietet auch Fastenkuren von 7 Tagen oder 14 Tagen an. Hierbei kann man sich zwischen einer Schrothkur und Heilfasten nach Buchinger entscheiden.

Nach Buchinger wird der Organismus entschlackt, entgiftet und der Stoffwechsel angeregt. Diese Kur ist keine Nulldiät, sondern eine niederkalorische Trinkdiät, die eine bestimmte Zeit auf feste Nahrung verzichtet. Die Schrothkur ist ein Großputz für den Körper durch Entschlackung: fettfreie, salzlose und eiweißarme Speisen im Wechsel mit Trink- und Trockentagen, werden ergänzt durch feuchtwarme Schwitzpackungen, die den Kreislauf anregen.

3. Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet - Kur-Molke & Bewegung

Ziel der Fastenkur in der Heilfastenklinik in Bad Bocklet ist eine schnelle Gewichtsreduktion einerseits und die Reinigung des Körpers von Schadstoffen und Schlacken andererseits. Gleichzeitig haben die Ärzte Wert darauf gelegt, bei dieser Form des Heilfastens den Abbau des körpereigenen Eiweißes weitest gehend zu reduzieren.

Die Heilfastendiät verzichtet komplett auf feste Nahrung, es werden Obstsäfte und Gemüsebrühe und natürlich viel Wasser getrunken. Das tägliche Glas Molke reduziert das Hungergefühl und sorgt für die nötigen Mineralstoffe und Eiweiße. Während der Fastenkur hält das moderate, kontrollierte Bewegungsprogramm den Kreislauf in Schwung, stärkt die Muskulatur und hilft zusätzlich, Fettdepots abzubauen.

4. Landhotel Riedelbauch - Basenfasten nach der Wacker-Methode

In Bad Alexandersbad befindet sich eines der ersten Basenfasten-Hotels. Neben Wellnessangeboten zur Entspannung bietet das Hotel bereits seit 2004 eine 7-tägige Kur nach Sabine Wacker an. Basenfasten nach Wacker ist völlig frei von tierischem Eiweiß und von Getreide und von daher besonders für Allergiker günstig.

Schon nach einer Woche sollen unter anderem die Haut erfahrungsgemäß deutlich reiner und straffer erscheinen, das Bindegewebe gestärkt und die Augen klarer werden. Der angenehme Nebeneffekt: Bei einer Basenfasten-Kur nimmt man in der Regel 1 bis 4 kg ab.

5. Maierhof Ködnitz - Vital- und Beauty-Fastenwochen

Fasten und Bewegung - die ideale Kombination: Stetige, aber nicht stressige Bewegung unterstützt den fastenden Organismus optimal. Während des Aufenthalts im Kulmbacher Land können gemeinsam wandern oder Nordic Walking Touren unternehmen. Je nach Können und Tagesform wird in Einklang mit Ihrem Fastenprogramm und Ihrem Wohlbefinden eine Auswahl getroffen. Ein weiteres Angebot ist die Kombination mit Kneipp.

Klassisches Wassertreten im Kneippbecken wirkt ausgleichend, beruhigt am Abend und erfrischt am Tag. Der Heublumensack gilt als das Voltaren der Naturheilkunde, ist herrlich entspannend und duftet herrlich. Die Entspannung ist komplett, wenn dem noch eine Aromaöl-Massage vorausgeht. Gefastet wird jeweils nach der Methode von Buchinger.

6. Hotel Kaiseralm Bischofsgrün - Basenfastenwoche

Das Hotel Kaiseralm bietet jeweils im März ein gemeinsames Basenfasten und im Oktober ein gemeinsames Fastenwandern an.

Die Kuren dauern jeweils 7 Tage und befreien den Körper von Giftstoffen und überschüssigen Fettpolstern, vitalisieren den Geist und fördern das seelische Gleichgewicht.

7. Kurzentrum Weißenstadt am See - Basenfasten und Entspannung

Auch das Kurzentrum in Weißenstadt am See bietet Kuren auf Grundlage des Basenfastens an. Dabei rückt die basenbildende Wirkung von Obst, Gemüse, Kräutern, Keimen und Sprossen in den Vordergrund. So entlasten und vitalisieren Sie Ihren Körper. Zusätzlich zur basischen Versorgung stehen Ernährungsberatungen, Massagen, Gymnastik und Nordic Walking auf dem Programm.

