Beliebte Wellnesshotels in der Fränkischen Schweiz: Schoko- oder Cranberry-Massage gefällig?

Die Fränkische Schweiz ist eine ländliche Gegend, die sich perfekt für Entdecker eignet. Reiselustige können sich in der finsteren Teufelshöhle von Pottenstein auf die Spuren des längst verstorbenen Höhlenbären machen oder nehmen an Besichtigungen an einer von unzähligen Burgen teil. Die dicht bewachsenen Wälder mit ausgezeichneten Wegen laden zu stundenlangen Wanderungen ein.

Doch auch Erholung und Entspannung sollten nicht zu kurz kommen. Wir stellen Ihnen eine Auswahl an Wellnesshotels in der fränkischen Schweiz vor.