Übernachten in der Bierstadt: 5 Hotels in Kulmbach

Die Stadt, an der der Rote und der Weiße Main zusammenfließen, über der eine imposante Burg thront und in der der Mönchshof seit 600 Jahren die fränkische Braukultur pflegt: Ob man den Heimatort von Thomas Gottschalk nun besucht, weil man die Sehenswürdigkeiten besichtigen will, bei der Kulmbacher Sternfahrt dabei ist oder am Main ein paar Wanderungen unternehmen möchte - für jeden Besucher ist was dabei.



1. Familiäre Atmosphäre im Hotel Kronprinz In der Altstadt von Kulmbach, zehn Minuten von der Plassenburg entfernt, befindet sich das familiengeführte Hotel Kronprinz mit frisch renovierten Zimmern. Morgens können sich die Gäste man an einem umfangreichen Frühstücksbuffet bedienen. Die fränkische Küche und das Kulmbacher Bier kann man in mehreren nah gelegenen Restaurants in der Altstadt probieren. Adresse: Fischergasse 4, 95326 Kulmbach

Lage: 800 Meter zur Plassenburg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 89 Euro/Nacht



2. Entspannen im Flair Hotel Dobrachtal Das traditionelle fränkische Hotel ist drei Kilometer vom Kulmbacher Zentrum entfernt. Das Frühstück kann im im Landhausstil eingerichteten Restaurant oder auf der Terrasse verzehrt werden. Zur Erholung stehen die hauseigenen Sauna und der Indoor Schwimmbereich zur Verfügung. Es ist zudem erlaubt seinen Hund mitzubringen. Adresse: Höferänger 10, 95326 Kulmbach

Lage: 4,4 Kilometer ins Kulmbacher Zentrum

Preise: Doppelzimmer ab ca. 94 Euro/Nacht



3. Altstadthotel Weißes Ross Direkt am Marktplatz, mitten in der Kulmbacher Altstadt, liegt das kleine mittelalterliche, familiengeführte Hotel Weißes Ross. Das Hotel ist komplett neu renoviert. Die Gäste können bis zum Hotel vorfahren und in direkter Umgebung parken. Auch Hunde sind erlaubt. Morgens wird ein ausgiebiges Frühstück mit Lebensmitteln aus der benachbarten Metzgerei und Bäckerei angeboten. Adresse: Marktpl. 12, 95326 Kulmbach

Lage: 750 Meter zur Plassenburg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht



4. Unabhängiges, modernes Wohnen im KU Hotel Das KU Hotel nennt sich zwar Hotel, funktioniert aber eher wie eine Ferienwohnung. Die Unterkunft wurde im Dezember 2017 neu eröffnet und hat keinen klassischen Rezeptionsbetrieb. Das preiswerte Hotel ist etwa vier Kilometer vom Zentrum in Kulmbach entfernt. Es unterscheidet sich in einem Aspekt von "klassischen" Hotels. Im KU ist jedes Zimmer mit einer eigenen Küche und Kochutensilien ausgestattet und bietet somit die Möglichkeit der Selbstversorgung. Adresse: Dorfberg 7, 95326 Kulmbach

Lage: 900 Meter zur B289

Preise: Doppelzimmer ab ca. 50 Euro/Nacht



5. Hotel an der Eiche - Grün und herzlich Das Hotel an der Eiche befindet sich in einer grünen Umgebung, nicht weit vom Zentrum Kulmbachs. Verschiedene Sehenswürdigkeiten wie die Plassenburg liegen nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt. Das Hotel stellt auch Fahrräder zur Verfügung, mit denen jederzeit die Stadt erkundet werden kann. Am Frühstücksbuffet gibt es jeden Tag hausgemachte Spezialitäten. Am Abend werden verschiedene Spezialitäten wie Kulmbacher Bratwürste serviert. Adresse: Pörbitscher Pl. 9, 95326 Kulmbach

Lage: 1,2 Kilometer zum Kulmbacher Rathaus

Preise: Doppelzimmer ab ca. 82 Euro/Nacht



