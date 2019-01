Keine Lust auf Camping? Ideen für Hotels und Unterkünfte nahe Rock im Park 2019 in Nürnberg

Mehr als 70.000 Besucher werden bei Rock im Park 2019 vom 7. bis 9. Juni erwartet. Ihr habt Karten oder wollt sie euch noch besorgen - habt aber diesmal keine Lust auf den Zeltplatz oder traut dem Wetter nicht?

Wir haben ein paar Ideen für Übernachtungen zusammengestellt. Sie liegen alle nicht weit vom Festivalgelände weg und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Sortiert sind die Unterkünfte nach ihrer Entfernung zum Zeppelinfeld.

1. Fair appartment Das Fair apartment in der Südoststadt bietet Balkon, Wohnzimmer, Bad mit Dusche und Sat-TV. Es ist 35 Quadratmeter groß und bietet Platz für bis zu drei Personen. Adresse: Neuselsbrunn, Südoststadt, 90471 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 1,8 Kilometer

Preise: ab ca. 800 € für vier Nächte



2. Langwasser Messe Nichtraucherhotel Kostenlose Parklätze, ein Frühstücksbuffet und kostenloses WLAN gehören zu den Vorzügen des Langwasser Messe Nichtraucherhotels. Außerdem gibt es im Hotel-Restaurants Bistro-Gerichte und Tapas. Bus und U-Bahn halten in der Nähe. Adresse: Thomas-Mann-Strasse 71, Südoststadt, 90471 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 2 Kilometer

Preise: ab ca. 596 € für vier Nächte



3. Messe-Appartements Mit 58 Quadratmetern ist in den Messe-Appartements in der Südoststadt reichlich Platz. Die für bis zu vier Personen ausgelegte Unterkunft verfügt über eine Küche, Bad mit Dusch, kostenloses WLAN und TV. Adresse: Saturnweg 23, Südoststadt, 90471 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 2,1 Kilometer

Preise: ab ca. 650 € für vier Nächte



4. Hotel Petzengarten Gäste im familiengeführten Hotel Petzengarten erwartet ein Pub, ein Arbeitszimmer und ein Kamin. In einer Scheune im fränkischen Stil werden internationale Speisen serviert. Ein weiterer Vorteil ist die ruhige Lage. Adresse: Wilhelm-Spaeth-Strasse 47, Mitte, 90461 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 2,2 Kilometer

Preise: ab ca. 396 € für vier Nächte



5. Hotel Gerhard Nur drei U-Bahn-Stationen von der Messe entfernt liegt das Hotel Gerhard, wobei die U-Bahn-Station direkt gegenüber dem Hotel liegt. Seine Zimmer sind mit Fernseher ausgestattet, Frühstück wird auch angeboten. Außerdem gibt es eine Hotel-Bar. Adresse: Pillenreuther Straße 144, Mitte, 90459 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 2,7 Kilometer

Preise: ab ca. 366 € für vier Nächte im Einzelzimmer



6. Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City Zehn Minuten zu Fuß sind es vom Hauptbahnhof zum Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City. Das Hotel in der historischen Altstadt bietet einen kleinen Fitnessraum, eine Tiefgarage und eine kostenfreie Minibar. Im Hotelrestaurant gibt es fränkische und internationale Spezialitäten. Adresse: Dürrenhofstrasse 8, Mitte, 90402 Nürnberg.

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 2,9 Kilometer

Preise: ab ca. 500 € für vier Nächte im Einzelzimmer



7. Apartment in der Bahnhofstraße 83 Sechs Personen haben in diesem Apartment Platz. Zu der 72 Quadratmeter großen Unterkunft gehören eine voll ausgestattete Küche und ein Badezimmer mit Badewanne. Ein Garten und Flachbildfernseher sind ebenfalls vorhanden. Adresse: Bahnhofstraße 83, Mitte, 90402 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 2,9 Kilometer

Preise: ab ca. 770 € für vier Nächte



8. 2-Zimmer-Apartment am Park Flachbildfernseher, Küche mit Geschirrspüler und Backofen, kostenfreies WLAN und ein Balkon mit Sitzbereich – das sind einige der Vorzüge des 2-Zimmer-Apartments am Park. Es liegt in der Nähe des Parks Wöhrder Wiese, ist 65 Quadratmeter groß und bietet Platz für fünf Personen. Adresse: Vogelsgarten 1, 90402 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 3 Kilometer

Preise: ab ca. 516 € für vier Nächte



9. NH Collection Nürnberg City Das NH Collection Nürnberg City ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel, das nur zwei Gehminuten vom Nürnberger Hauptbahnhof entfernt liegt. Die zimmer sind schallisoliert und klimatisiert, ein Wellnessbereich ist vorhanden. Im Restaurant werden regionale, mediterrane und internationale Spezialitäten serviert. Adresse: Vogelsgarten 1, 90402 Nürnberg

Lage: Entfernung vom Zeppelinfeld: 3,2 Kilometer

Preise: ab ca. 472 € für vier Nächte



Bei allen Fotos auf dieser Seite handelt es sich um Symbolbilder, die sich vom Aussehen der Unterkünfte in der Realität unterscheiden können. Sämtliche Hotels auf dieser Seite sind eine Auswahl unserer Redaktion. Sie haben weitere Tipps für uns? Wir freuen uns über Ihre Anregungen in den Kommentaren. Verfügbarkeit und Preise der Hotels wurden am Erstellungstag des Artikels geprüft für den Angebotszeitraum 6. bis 10. Juni 2019.

