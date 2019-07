Hotels in Forchheim: Das sind unsere Tipps für Unterkünfte in der Königsstadt

Forchheim ist bekannt als "Eingangstor zur Fränkischen Schweiz", nennt sich selbst aber auch gerne "Königsstadt" - schließlich wurde hier im Jahr 911 der erste ostfränkische König gekrönt. Sehenswert sind unter anderem der historische Stadtkern mit den Fachwerkhäusern am Rathausplatz und die "Kaiserpfalz" genannte Stadtburg. Größte Veranstaltung im Jahreskalender ist das elftägige Annafest, das immer rund um den Namenstag der Heiligen Anna (26. Juli) gefeiert wird.

Für alle Gäste, die nach einem Hotel in Forchheim suchen, haben wir hier eine kleine Übersicht zusammengestellt.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Arivo Forchheim Das im August 2018 eröffnete Aparthotel hat jede Menge Annehmlichkeiten zu bieten: Von Terrasse und Businesscenter über den Fahrradverleih bis zum (kostenpflichtigen) Flughafentransfer nach Nürnberg. Im hoteleigenen Restaurant kommen fränkische Gerichte auf den Tisch. Adresse: Bayreuther Straße 1 , 91301 Forchheim

Lage: etwa 200 Meter vom Stadtkern entfernt, rund 600 Meter von der Autobahnabfahrt A73 entfernt

Preise: ab circa 91 Euro



2. Hotel Plaza In Zentrumsnähe befinet sich das Hotel Plaza, das nicht nur mit kurzen Wegen in die Stadt, sondern auch mit Marmorbad und täglichem Frühstück punktet. Die Parkplätze sind für Hotelgäste kostenlos. Adresse: Nürnberger Strasse 13, 91301 Forchheim

Lage: 5 Minuten von der A73 entfernt

Preise: ab circa 100 Euro



3. Kleines Hotel Auf eine haustierfreundliche Unterkunft mit klimatisierterten Zimmern können sich die Gäste im Kleinen Hotel freuen, das sich in unmittelbarer Nähe der Forchheimer Altstadt befindet. Das Frühstück gibt es im nahe gelegenen Hotel Plaza Adresse: Dreikirchenstrasse 13, 91301 Forchheim

Lage: ca. 350 Meter vom Zentrum entfernt

Preise: ab circa 78 Euro



4. Stadt Villa Bei der Stadt Villa handelt es sich ein gemütliches Hotel in der Altstadt von Forchheim, das auf klassisches und elegantes Flair setzt. Aufgrund seiner Lage bietet es sich sowohl für eine Erkungen der Stadt, als auch als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Fränkische Schweiz an. Adresse: Löschwöhrdstr. 7, 91301 Forchheim

Lage: ca. 350 Meter vom Zentrum entfernt

Preise: ab circa 78 Euro



