Mittelalter-Charme: Hotel in Rothenburg ob der Tauber finden - unsere Tipps!

Rothenburg ob der Tauber ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt aus dem Mittelalter mit vielen verschachtelten Gässchen, Türmen und von Fachwerkhäusern umstandenen kleinen Plätzen. Aus diesem Grund wurde die Stadt zu einem Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt; sie gilt im Ausland als Prototyp einer mittelalterlichen deutschen Stadt. Zudem gibt es einen Rebsortenlehrpfad mit über 120 verschiedenen Rebsorten. In Rothenburg gibt es neben vielen alteingesessenen Weinschänken auch ein selbstausbauendes Weingut. Die Stadt bietet außerdem eine Reihe an interessanten Museen, wie dem Kriminalmuseum oder dem Reichsstadtmuseum.



1. Burghotel Rothenburg – residieren wie der Adel Umgeben von historischen Mauern, thront das Burg-Hotel über den Hügeln des Taubertals auf einem Jahrhunderte alten Stück Stadtmauer. Im idyllischen Klostergarten nebenan kann man in Ruhe entspannen. Zum modernen Wellnessbereich gehören eine Sauna, Erlebnisduschen und ein Ruhebereich. Die Altstadt Rothenburgs bietet eine Reihe an Sehenswürdigkeiten, wie die alte Stadtmauer, die St. Jakobskirche oder die Spitalbastei. Adresse: Klostergasse 1-3, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: Rothenburg Altstadt, direkt am Burggarten

Preise: Doppelzimmer ab ca. 155 Euro/Nacht



2. Romantikhotel Markusturm – für die Zeit zu zweit In der mittelalterlichen Innenstadt befindet sich das Rothenburger Zollhaus aus dem Jahr 1264. Der dazugehörige Turm beherbergt das Romantikhotel Markusturm mit Biedermeier-Zimmern, einer Empire-Suite und weiteren stilechten Räumen. Schon seit über 500 Jahren werden hier Reisende aufgenommen. Der malerische Marktplatz der Stadt liegt nur wenige Gehminuten entfernt. Weitere Sehenswürdigkeiten, wie der Burggarten, sind ebenso fußläufig zu erreichen. Adresse: Rödergasse 1, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: Rothenburg Altstadt, 180 Meter zum Marktplatz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 140 Euro/Nacht



3. Hotel Burggartenpalais – ein Wohnsitz des Adels In der Rothenburger Altstadt zwischen dem Marktplatz und dem Burggarten liegt dieses charmante Hotel. Das schlossartige Stammhaus der Patrizierfamilie Bezold ist eines der ältesten Wohnhäuser Rothenburgs. Die Lage eignet sich hervorragend, um die schönsten Gebäude der Stadt zu bewundern oder einen Spaziergang im nebenliegenden Burggarten zu machen. Adresse: Herrngasse 26, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: Rothenburg Altstadt, 200 Meter zum Alten Rathaus

Preise: Doppelzimmer ab ca. 145 Euro/Nacht



4. Villa Mittermeier – ein Landhaus inmitten der Stadt Dieses hübsche Hotel ist in einem traditionellen Landhaus direkt gegenüber dem Würzburger Tor, oder dem Galgentor untergebracht. Der preisgekrönte Küchenchef im Mittermeier verwöhnt mit Gourmetküche am Abend. Außerdem kann auf der Terrasse gespeist werden. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie die alte Stadtmauer oder dem Deutschen Weihnachtsmuseum sind es nur fünf Gehminuten. Adresse: Vorm Würzburger Tor 7, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: Rothenburg Altstadt, 1 Kilometer zur Stadtmauer

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



5. Hotel Herrnschlösschen – hier trifft historisch auf modern Dieses außergewöhnliche Hotel befindet sich in einem der ältesten Gebäude Rothenburgs direkt gegenüber des Franziskaner-Klosters. Das 2010 eröffnete Hotel bietet Zimmer und Suiten im französischen Landhausstil und einen historischen Keller mit Wellnesseinrichtungen. Der angrenzende Barockgarten lädt zum Entspannen ein und kann auch zum Frühstücken oder für ein romantisches Dinner genutzt werden. Das Herrnschloesschen verleiht Fahrräder für Ausflüge zu den nahen mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten oder ins Taubertal. Adresse: Herrngasse 20, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Lage: Rothenburg Altstadt, direkt am Burggarten, 200 Meter zum Marktplatz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 225 Euro/Nacht



Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.