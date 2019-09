Hotel in Bad Windsheim und Umgebung - Unsere 5 Empfehlungen

Buchen Sie hier Ihr Hotel in Bad Windsheim



Der Kur- und Quellort Bad Windsheim gilt als einer der beliebtesten Kurorte in Franken. Die Franken-Therme bietet eine Großzahl an Einrichtungen zum Relaxen. Wellnessurlauber können dort die ganze Kraft der Bad Windsheimer Sole erleben und in vier Thermal-Sole-Becken, der Sauna-Landschaft oder dem Spa-Bereich relaxen. Ebenso lohnenswert ist ein Besuch im Gradierwerk mit Kneippanlage oder ein erholsamer Spaziergang durch den großen Kurpark. Im Fränkischen Freilandmuseum lassen sich in verschiedenen Baugruppen alte Gebäude bewundern, die originalgetreu nachgebaut wurden und die Wohnsituation ab dem 14. Jahrhundert darstellen. Die Städte Würzburg, Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber bieten sich durch ihre Nähe für Tagesausflüge an. Die seit 1950 bestehende romantische Straße führt ihre Besucher an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei und reicht von Würzburg bis nach Füssen. Hier finden Sie Hotels, die Ihnen einen entspannenden und abwechslungsreichen Aufenthalt bieten.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Vital Hotel an der Therme - Entspannung und Wellness pur Das Vital Hotel ist besonders für Allergiker geeignet, da die Zimmer extra hierfür ausgestattet sind. Die angrenzende Franken-Therme Bad Windsheim ist über einen ebenerdigen Panorama-Bademantelgang mit dem 4-Sterne-Hotel direkt verbunden. Businessgäste und Messebesucher finden im Hotel einen Rückzugsort, um neue Kraft zu tanken. Tagungsteilnehmern bietet das benachbarte Kur- und Kongresscenter alle grundlegenden Voraussetzungen für professionelle Veranstaltungen. Adresse: Erkenbrechtallee 14, 91438 Bad Windsheim

Lage: Franken-Therme Bad Windsheim direkt nebenan

Preise: Doppelzimmer ab ca. 140 Euro/Nacht



2. Hotel Pyramide - vom Zimmer direkt in die Therme Im Kurort Bad Windsheim bietet das moderne Hotel ein umfangreiches therapeutisches und kosmetisches Angebot. Das Hotel Pyramide ist direkt durch einen Bademantelgang mit der Franken-Therme verbunden. Adresse: Erkenbrechtallee 6, 91438 Bad Windsheim

Lage: Franken Therme 200 Meter entfernt, Obernzenner See 8 Kilometer entfernt, Rothenburg ob der Tauber 25 Kilometer entfernt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht



3. Flair Hotel zum Storchen - Flanieren im Kurpark Dieses historische und privat geführte 3-Sterne-Superior-Hotel empfängt Urlaubsgäste und Geschäftsreisende in einem 250 Jahre alten, schönen Fachwerkhaus. Die Lage in der ruhigen Altstadt ist ideal um sowohl das Fränkische Freilandmuseum als auch die Franken Therme und den großen Kurpark fußläufig zu erreichen. Adresse: Weinmarkt 6, 91438 Bad Windsheim

Lage: Bad Windsheim Zentrum, 1,5 Kilometer zur Franken-Therme

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



4. Arvena Reichsstadt Hotel - mitten im Altstadtkern Ob Übernachtung, Tagung, Sightseeing, Messebesuch oder Kurzurlaub – das 4-Sterne-Hotel liegt direkt im Altstadtkern der Kurstadt Bad Windsheim. In der Bar oder dem Café lassen sich gemütliche Abende und Pausen verbringen. Wellnessliebhaber finden die Franken Therme Bad Windsheim in direkter Nähe zum Hotel. Im Hoteleigenen Restaurant finden sich regionale wie auch saisonale Speisen. Adresse: Pastoriusstraße 5, 91438 Bad Windsheim

Lage: Franken Therme 1,5 Kilometer entfernt, Fitnesscenter gegenüber, 450 Meter zum Bahnhof

Preise: Doppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht



5. Rotes Ross Marktbergel - Natur so weit das Auge reicht Ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert beherbergt diese stilvolle Pension in Marktbergel am Rande des Naturparks Frankenhöhe. Der Naturpark ist einer der sonnenreichsten Flecken Deutschlands und bietet abwechslungsreiche Landschaftsbilder aus Mischwäldern, Gewässern, Trockenbiotopen und Weinbau. Auch zu empfehlen ist ein Stadtrundgang durch Rothenburg ob der Tauber, ein Besuch der Franken Therme in Bad Windsheim und das fränkische Freilandmuseum ebenso in Bad Windsheim. Adresse: Würzburger Straße 1, 91613 Marktbergel

Lage: Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim, 11 Kilometer nach Bad Windsheim, 17 Kilometer nach Rothenburg ob der Tauber

Preise: Doppelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht



