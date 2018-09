Hotel in Bad Staffelstein finden - Unsere Empfehlungen

Buchen Sie hier Ihr Hotel in Bad Staffelstein



Die historische Stadt am Obermain punktet gleichermaßen mit reicher Geschichte, Sehenswürdigkeiten von Weltrang, einer der schönsten Naturlandschaften im ganzen Land und als Heilbad und Ort der Gesundheit noch dazu mit der wärmsten und stärksten Thermalsole Bayerns. Beim Streifzug durch die Altstadt entdeckt man herausragende Sehenswürdigkeiten aus vergangenen Jahrhunderten, allen voran das prächtige Fachwerk-Rathaus, die frühbarocken Fachwerkhäuser, das Stadtmuseum, den Stadtturm und Reste der alten Stadtmauer. Viel zu sehen gibt es auch in den schmucken fränkischen Dörfern mit romantischen alten Häusern in der Umgebung Bad Staffelsteins.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Hotel Restaurant Erich Rödiger – direkt an der Therme Rundherum die blühenden Landschaften Oberfrankens und des Oberen Maintals, neben dem Hotel die Obermain Therme mit der stärksten und wärmsten Thermalsole Bayerns: ein Zuhause mitten im Kurort bietet das Hotel-Restaurant Erich Rödiger. Die Lage ist ein guter Ausgangspunkt für entspannende Stunden in der Obermaintherme oder für Wanderungen auf den Staffelberg. Die Altstadt ist nur wenige Gehminuten entfernt. Adresse: Zur Herrgottsmühle 2, 96231 Bad Staffelstein

Lage: 1 Kilometer zum Staffelberg, 1 Kilometer ins Zentrum

Preise: Doppelzimmer ab ca. 115 Euro/Nacht



2. Staffelsteiner Hof – die Toskana in Oberfranken Nur zwei Kilometer von der Obermain-Therme entfernt bietet das familiengeführte Hotel in der Altstadt von Bad Staffelstein eine verdiente Auszeit im toskanischen Stil. Neben der Nähe zur Therme bieten sich auch ausgedehnte Spaziergänge auf den Staffelberg an. Durch die Nähe zur Autobahn, ist man schnell in der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg oder besucht Kloster Banz oder Vierzehnheiligen. Adresse: Horsdorfer Str. 15, 96231 Bad Staffelstein

Lage: Altstadt, 2 Kilometer zur Therme, 4 Kilometer nach Kloster Banz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht



3. Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme – vom Zimmer ins Wasser Das luxuriöse 4-Sterne-Wellnesshotel liegt in der Nähe der Mineralquelle. Die Unterkunft verdankt ihren Namen der Nähe zur Obermaintherme. Diese befindet sich direkt neben dem Hotel und ist mit einem Gang mit ihm verbunden. Entspannen lässt es sich im weitläufigen hoteleigenen Spa Vitus und der Therme mit einem Wellnessbereich. Adresse: Am Kurpark 7, 96231 Bad Staffelstein

Lage: An der Obermaintherme, 3 Kilometer in die Altstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 190 Euro/Nacht



4. Landhotel Steiner – Natur wohin das Auge sieht In ländlicher Lage befindet sich dieses 3-Sterne-Hotel in der bayerischen Gemeinde Großheirath für einem erholsamen Aufenthalt inmitten der wunderschönen Landschaft Oberfrankens. In der Umgebung des Landhotels Steiner kann man sich bequem bei zahlreichen Aktivitäten im Freien vergnügen, so wie Wandern, Reiten, Schwimmen oder Moutainbiken. Entspannende Momente verspricht der Wellnessbereich, zu dem unter anderem ein Innenpool und eine Sauna gehören. Adresse: Hauptstrasse 5, 96269 Großheirath

Lage: 10 Kilometer nach Bad Staffelstein, 11 Kilometer nach Coburg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht



5. Korbstadthotel Krone – Floßfahrten auf dem Main Mit einem Wellnessbereich mit mediterraner Terrasse, Restaurants und schönen Zimmern mit eleganten Rattanmöbeln, empfängt dieses familiengeführte 3-Sterne-Hotel in der Stadt Lichtenfels am Main, die für ihre Rattanherstellung bekannt ist, seine Gäste. Als Gast im Krone Korbstadthotel haben Sie die Möglichkeit, Floßfahrten auf dem Main zu buchen. Das deutsche Korbmuseum in Michelau ist nur vier Kilometer entfernt. Umgeben von Radwegen bietet das Korbstadthotel Krone außerdem eine Sauna, ein römisches Dampfbad und ein Solarium. Adresse: Robert-Koch-Strasse 11, 96215 Lichtenfels

Lage: 6 Kilometer nach Bad Staffelstein, 5 Kilometer zum Staffelberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht



