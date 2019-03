Hot Chocolate- oder Familienmassage: Beliebte Wellnesshotels in der Fränkischen Schweiz

Die Fränkische Schweiz ist eine ländliche Gegend, die sich perfekt für Entdecker eignet. Reiselustige können sich in der finsteren Teufelshöhle von Pottenstein auf die Spuren des längst verstorbenen Höhlenbären machen oder nehmen an Besichtigungen an einer von unzähligen Burgen teil. Die dicht bewachsenen Wälder mit ausgezeichneten Wegen laden zu stundenlangen Wanderungen ein.

Doch auch Erholung und Entspannung sollten nicht zu kurz kommen. Wir stellen Ihnen eine Auswahl an Wellnesshotels in der fränkischen Schweiz vor.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Ausgewählte Wellness-Hotels in der Fränkischen Schweiz

1. Schloss Burgellern In der ehemaligen Bischofsresidenz kann ausgiebig entspannt werden. Neben den normalen Massagen, bietet das Schloss auch Hot-Stone-Massagen an. Besucher finden eine Wellnesslandschaft mit unter anderem finnischer Sauna, Erlebnisdusche und Fußbad vor. Abenteuerlustige können den hausinternen Fahrradverleih nutzen und die fränkische Schweiz näher erkunden. Adresse: Kirchplatz 1, 96110 Scheßlitz

Lage: Im Privatpark am Rande der Ortschaft Schesslitz

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 160 Euro/Nacht



2. Akzent Hotel Goldner Stern In der ehemaligen Bischofsresidenz kann ausgiebig entspannt werden. Neben den normalen Massagen, bietet das Schloss auch Hot-Stone-Massagen an. Besucher finden eine Wellnesslandschaft mit unter anderem finnischer Sauna, Erlebnisdusche und Fußbad vor. Abenteuerlustige können den hausinternen Fahrradverleih nutzen und die fränkische Schweiz näher erkunden. Adresse: Marktplatz 6, 91346 Muggendorf

Lage: Im Stadtzentrum Muggendorf

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 118 Euro/Nacht



3. Ringhotel Stempferhof Hot Chocolate, Lomi Lomi oder eine Zucker-Peeling Massage – Das Hotel in Muggendorf bietet ein großes Massageangebot. Zudem erwartet Besucher ein Hallenbad mit Gegenstromanlage, sowie eine Infrarotsauna. Für die Unterhaltung dienen Angebote, wie Fliegenfischen oder Golfspielen. Adresse: Badangerstr. 33, 91327 Gößweinstein

Lage: Mitten in der fränkischen Schweiz am Ortsrand von Gößweinstein

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 140 Euro/Nacht



4. Familienhotel Friedrichshof Im Luftkurort Gößweinstein bietet die hervorragende Lage des Hotels neben der Kneippanlage und dem direkten Anschluss zu Wanderwegen, eine entspannende Wellneslandschaft an. Eine Sauna, ein Saunarium und ein Dampfbad erwartet hier die Besucher. Zusätzlich können während des Aufenthaltes Massagen, wie die Kräuterstempelmassage gebucht werden. Adresse: Hundsdorf 13, 91286 Obertrubach

Lage: 48 Kilometer von Nürnberg entfernt

Preise: Familienzimmer ab ca. 286 Euro/Nacht



