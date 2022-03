Voll im Trend: Glamping-Boom in Deutschland hält weiter an

Die Anbieter*innen von Glamping-Urlauben legen die Bedeutung vom Glamping als Reisemöglichkeit verschieden aus. Eine Jurte inmitten der Natur mit Panoramasicht? Nächtigen im urigen Schäferwagen? Oder doch das kleine Holz-Häuschen oder der Romantik-Pod? Das ist gegenwärtig alles Glamping. Das Wort setzt sich zusammen aus den Worten glamourös und Camping. Auch in Franken wird das Glamping durch verschiedene Formen der Übernachtungen betrieben und erfreut sich einer immer größer werdenden Beliebtheit.

Reisetrend Glamping: Für originelle Urlaubs-Erlebnisse in Franken

Im Jahr 2009 entdeckten die Niederländer das Glamping langsam für sich. Der Durchbruch kam im Jahr 2015. Im Vereinigten Königreich ist Glamping schon seit ein paar Jahren bekannt. Glamping passt zu den Wünschen und Vorstellungen eines luxuriösen Urlaubs der heutigen Zeit. Urlauber*innen suchen eine einzigartige Erfahrung. Am liebsten mit einem exklusiven und authentischen Charakter. Sie möchten die Campingerfahrung von früher, aber mit dem Luxus der heutigen Zeit kombinieren.

Was bietet Glamping?

Bequemlichkeit: Camping-Urlaub ohne Camping-Utensilien

Luxus: keine primitiven Gegebenheiten, sondern luxuriöse Sanitäranlagen und gute Ausstattung der Betten

Zeiteinsparung: du wirfst den Koffer auf das gemachte Bett und bist bereit für den Urlaub

Raum: Der Ort bietet dir den Platz, den du zum Abschalten brauchst - innen und außen

Ruhe: einatmen, ausatmen und umherschauen

Abenteuer: das ultimative Draußen-Gefühl

Beim Definieren des Begriffs Glamping sind sich die meisten Anbieter in einem Punkt einig: Die Unterkunft steht bei Ankunft vollständig bereit. Der Unterschied zwischen den verwendeten Definitionen liegt im Grade des Luxus und der einzigartigen Erfahrung. Ein mongolisches Nomadenzelt ist zum Beispiel gut mit Möbeln ausgestattet, aber man kocht auf offenem Feuer und hackt selbst das Holz. Eine authentische Erfahrung - jedoch ohne Luxus. Hier zeigen wir dir eine Auswahl der schönsten und ausgefallensten Glamping-Möglichkeiten in Franken.

Zelt-Lodge: Die 5 Millionen Sterne Bubble

Sternschnuppen zählen vom Bett aus ist jetzt auch im wildromantischen Fichtelgebirge möglich. Ausgestattet ist die Bubble-Suite mit Solar-Kerzen, einem großen Bett und einer 2er-Sitzgruppe. Zudem wird ein Grill und auch eine Feuerschale zur Verfügung gestellt. Als besonderes Highlight kann ein Outdoor-Badefass dazu gebucht werden. Neben der Bubble-Suite befindet sich ein einfaches Kompost-WC. Das normale WC ist circa 40 Minuten zu Fuß entfernt.

Adresse:

Thiersteiner Straße, 29

95691 Hohenberg an der Eger

Region: Fichtelgebirge, Oberfranken

Der Romantische POD - optional mit Hotpot-Whirlpool

Im östlichen Teil des Fichtelgebirges, in Hohenberg an der Eger erwartet dich eine weitere ausgefallene Art der Übernachtung. Der romantische POD kombiniert das Camping-Gefühl mit einer pragmatischen, aber zugleich liebevoll und stilvoll eingerichteten Innen-Ausstattung und einem Garten sowie einem Hotspot-Whirlpool mit Unterwasserbeleuchtung. Zudem verfügt die Unterkunft über ein französisches Doppelbett und ein Schlafsofa. Der romantische POD bietet alles, was zu einem idyllischen Wochenend-Ausflug gehört.

Adresse:

Thiersteiner Straße, 29

95691 Hohenberg an der Eger

Region: Fichtelgebirge, Oberfranken

Traumhafte Jurte im Fichtelgebirge - optional mit Whirlpool

In der Fichtelberger Jurte, samt "5 Billionen Sterne Glaskuppel" und großem Panorama-Fenster, lassen sich in der Nacht die Sterne vom Bett aus genießen. Als besonderes Highlight kann ein Outdoor-Badefass mit Sprudelsystem und LED-Beleuchtung dazu gemietet werden. Der Wellnessbereich befindet sich wenige Meter entfernt. Neben der Jurte befindet sich ein umweltfreundliches Kompost-WC und im Heizungsraum befindet sich eine Regendusche, sowie Waschbecken. Neben der Jurte ist eine Außen-Grillküche, Gartengarnitur und Hollywoodschaukel. Die Jurte ist mit einer Küche und diversen Ausstattungsgegenständen bespickt, sodass die Jurte eine ideale Unterkunft für eine kleine Auszeit vom Alltagsstress ist.

Adresse:

Thiersteiner Straße, 29

95691 Hohenberg an der Eger

Region: Fichtelgebirge, Oberfranken

Das Hüttendorf - Fränkische Schweiz für die ganze Familie

Das Hüttendorf in der kleinen Ortschaft Püttlach bietet die Möglichkeit, die Natur zu deinem Wohnzimmer zu machen. Ob sportlich aktiv werden oder Entspannung suchen - hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, einen individuellen Urlaub zu gestalten. In den Selbstversorger-Pods findest du alles, was du für einen komfortablen, aber dennoch rustikalen Urlaub brauchst. Alle Holzhäuser sind mit Bad/Dusche und einer Miniküche ausgestattet. Die winterfeste Ausstattung sowie eine Heizung bieten auch ganzjährig einen warmen, kuscheligen Wohnkomfort, umgeben von Holz. Alle Lodges eignen sich idealerweise für zwei bis drei Personen, mit Kindern kannst du das Haus auch mit vier Personen bewohnen.

Adresse:

Püttlach, 13

91278 Pottenstein

Region: Fränkische Schweiz, Oberfranken

Handwerkerhof Fränkische Schweiz: Schäferwagen Merino

Der Handwerkerhof Fränkische Schweiz befindet sich in Höfles hoch oberhalb des Trubachtals in idyllischer Natur. Der Merino-Schäferwagen steht neben einem alten Fachwerkhaus, inmitten 60 bis 80 Jahre alter Obstbäume und besitzt eine Holzterrasse mit vier Stühlen und einem Tisch. Ein Sonnensegel überspannt den Bereich. Der Wagen ist als Unterkunft für bis zu drei Erwachsene geeignet und neben den gemütlichen Schlafplätzen ausgestattet mit einer eigenen Küche, einem Aufenthaltsbereich und einem kleinen Badezimmer. Seitlich neben dem Wagen befindet sich eine weitere Holzterrasse inklusive Sichtschutz aus Holz sowie ein Whirlpool.

Adresse:

Höfles, 4

91322 Gräfenberg

Region: LK Forchheim, Oberfranken

Handwerkerhof Fränkische Schweiz: Schäferwagen Skudde

Neben dem eben beschriebenen Schäferwagen gibt es noch einen weiteren urigen Übernachtungsort, welcher liebevoll und stilecht eingerichtet ist: Der Schäferwagen Skudde, welcher auch für bis zu drei Personen geeignet ist. Er verfügt über eine ähnlich luxuriöse Ausstattung und bietet neben den Annehmlichkeiten im Wagen eine große Terrasse mit Sitz-Grill- und Feuermöglichkeiten. Wie zum Schäferwagen Merino grenzt Skudde auch an einer Liegewiese und einem Garten an, welcher zur freien Benutzung steht.

Adresse:

Höfles, 4

91322 Gräfenberg

Region: LK Forchheim, Oberfranken

Frankenwald Chalets im Tiny-House-Stil: kleine Luxus-Häuschen inmitten der Natur

Inmitten des Frankenwalds kannst du deinen Urlaub in kleinen aber feine Chalets genießen. Chalet sind ländliche Haustypen, welche traditionell aus Holz gebaut sind. In den Luxus Chalets - Chalet Sepp, Chalet Traudl, Chalet Fritz und Chalet Frieda erlebst du die Natur hautnah. Die Tiny Houses sind mit allem Komfort ausgestattet und bieten den Luxus eines Ferienhauses und die Freiheit der Natur. Neben Wandern steht auch Radfahren ganz oben in der Aktivitäten-Liste des Frankenwaldes. Daher bietet der Anbieter auch einen E-Bike-Verleih an. Mehr Infos zum Übernachtungs-Geheimtipp im Frankenwald findest du hier.

Adresse:

Tiefenbach 1,

96352 Wilhelmsthal

Region: Frankenwald, Oberfranken

Floating Village: Luxus-Urlaub inmitten der Ferienregion Brombachsee

Das Floating Village Lake Brombach ist das einzige 4-Sterne-Ferienhaus in Deutschland. Es bietet Villen am See und einen Shuttleservice mit dem Boot oder dem Golfwagen zum schwimmenden Dorf. Die Bungalows verfügen alle über 2 Schlafzimmer mit einem großen Bad und ein separates WC, eine integrierte Küche/Wohnzimmer mit spektakulärer Aussicht sowie eine Terrasse und eine Dachterrasse mit Loungemöbeln. Alle schwimmenden Villen verfügen über einen Flachbild-TV und ein Soundsystem und die meisten sind mit einem Gaskamin ausgestattet. Inmitten der Ferienregion bieten sich vielfältige Freizeit-Aktivitäten an.

Adresse:

Am Segelhafen Floating Village Brombachsee

91785 Ramsberg

Region: Fränkisches Seenland, Mittelfranken

Die mittelfränkische Stadt Treuchtlingen plant ein Glamping-Dorf zu errichten. Dabei setzt sie auf ein naturnahes und glamouröses Campen, mit stilvoll eingerichteten Häusern. Wir verraten, wie es um die Planung des Projektes steht und worüber sich Gäste freuen können.

