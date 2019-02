Ramsberg vor 1 Stunde

Hotel im Fränkischen Seenland

Übernachten auf dem Brombachsee: Schwimmendes Hotel in Mittelfranken eröffnet

Übernachten am Brombachsee kann jeder. Aber auf dem See? Das ist jetzt möglich - im "Floating Village" am Seehafen in Ramsberg, wo man schwimmende Hotels buchen kann.