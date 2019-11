Ramsberg vor 1 Stunde

Hotel Fränkisches Seenland

Ferienhäusern auf dem Brombachsee: In schwimmender Wasservilla übernachten

Wer nach einer originellen Unterkunft am - oder besser auf dem - Brombachsee sucht, empfehlen wir das "Floating Village" im mittelfränkischen Ramsberg. Am Seehafen können schwimmende Hotels gebucht werden. Die Betreiber bieten momentan Sonderkonditionen an.