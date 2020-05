Die schwimmenden Ferienhäuser lassen einen maritimen Urlaubstraum wahr werden - und das in einem sicheren Hafen. Großzügige Inneneinrichtung und gehobener Komfort gehören ebenso zu den Highlights wie ein Wohnzimmer mit spektakulärer Aussicht auf den Brombachsee sowie eine Deck- und Dachterrasse.

Am Segelhafen Floating Village Brombachsee, 91785 RamsbergAm Hafen Ramsberg, direkt bei der Freizeitanlage Ramsberg am See, 54 Kilometer bis Nürnberg, 35 Kilometer bis zur A9 (Anschlussstelle Greding)ab 185 Euro pro Nacht