Georgensgmünd vor 13 Minuten

Bratwursthotel in Franken

Übernachten unter dem Bratwursthimmel: Was das weltweit erste Bratwursthotel zu bieten hat

Das weltweit erste Bratwursthotel liegt in Franken: Eine "Fränggische Bratwurst-Erlebniswelt" will die Metzgerei Böbel in Rittersbach bieten. Gäste können in Themenzimmern übernachten, in denen es um die Wurst geht.