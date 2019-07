Am Eingangstor zur Fränkischen Schweiz: Pensionen und Ferienwohnungen in Forchheim und Umgebung

Wer das mittelalterliche Flair von Forchheim kennen lernen möchte, aber nicht in einem Hotel übernachten will, ist in Pensionen und Ferienwohnungen in Forchheim und Umgebung an der richtigen Adresse. Wir haben eine Auswahl von Unterkünften für sie ausgesucht.

Buchen Sie hier ihre Pension oder ihre Ferienwohnung in Forchheim

Diese Unterkünfte sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Ausgewählte Pensionen und Ferienwohnungen in Forchheim

1. Haus Luitpold Das Haus Luitpold bietet ein Apartment mit Balkon und liegt in der Forchheimer Altstadt. Es weiß nicht nur durch seine Ausstattung, die alles Nötige umfasst, zu überzeugen, sondern auch durch seine Geräumigkeit (108 Quadratmeter). Adresse: Luitpoldstr. 10, 2.OG, 91301 Forchheim

Lage: direkt im Zentrum, 5 Minutenn von der Autobahnabfahrt A73 entfernt

Preise: ab circa 131 Euro



2. Obere Kellerstraße Haus 2 Ein Garten, kostenfreien Wlan, eine Gemeinschaftsküche und eine Gemeinschaftslounge gehören zu den Vorzügen des 85 Quadratmeter großen Apartments. Darüber hinaus können sich Gäste über eine Sonnenterrasse und einen Grill freuen. Adresse: Obere Kellerstraße Haus 2, 91301 Forchheim

Lage: 1,4 Kilometer bis zum Zentrum

Preise: ab circa 188 Euro



3. Hotel Allee No. 4 Diese Unterkunft bietet zwei Apartments und ist nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt. Die Wohnung eignet sich ideal für Gäste, die Forchheim erkunden möchten. Adresse: Hornschuchallee 4, 91301 Forchheim

Lage: ca. 350 Meter vom Zentrum entfernt

Preise: ab circa 190 Euro für 2 Nächte



4. Sterne Fewo Regnitztal Die ruhige 3-Sterne-Ferienwohnung liegt im Buttenheimer Ortsteil Altendorf. Sie bietet eine Gartenterrausse mit Grill und ist familiengeführt. Adresse: Zum Bühl 8, 96146 Buttenheim

Lage: 15 Meter von Forchheim entfernt, 1 Kilometer bis zu A73

Preise: ab circa 109 Euro



5. Brauerei Gasthof Kraus Der Brauerei-Gasthof Kraus liegt direkt im Herzen von Hirschaid. Im hauseigenen Biergarten ist selbst gebrautes Bier erhältlich. Adresse: Luitpoldstraße 11, 96114 Hirschaid

Lage: ca. 500 Meter von der A73 entfernt

Preise: ab circa 95 Euro



