Pensionen und Ferienwohnungen: Günstig übernachten in der Fränkischen Schweiz

Die Landschaft der Fränkischen Schweiz hat einen unvergleichlichen Charme und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Ob Wandern, Baden, Kultur erleben oder lecker Essen gehen - die Fränkische Schweiz hat all das und noch mehr zu bieten. Deshalb lohnen sich mehrtägige Ausflüge, um all diese wunderbaren Eindrücke in Ruhe genießen zu können.

Neben den üblichen Hotelübernachtungen bieten sich in der Fränkischen Schweiz auch einige günstige Alternativen wie Pensionen und Ferienwohnungen an.

Buchen Sie hier Ihre Pensionen oder Ihre Ferienwohnungen in der Fränkischen Schweiz

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Ausgewählte Pensionen und Ferienwohnungen in der Fränkischen Schweiz

1. Apartment Gosberg in Pinzberg Diese Ferienwohnung befindet sich am Tor zur Fränkischen Schweiz und hat dadurch eine perfekte Ausgangslage für viele Freizeitaktivitäten. In 4 Kilometer Entfernung liegt bereits die erste berühmte Sehenswürdigkeit der Fränkischen Schweiz – das Walberla oder auch vor Ort gerne als Berg der Hexen bezeichnet. Das Apartment Gosberg bietet mit 90 m² ausreichend Platz und ist mit allem was für einen angenehmen Aufenthalt benötigt wird, ausgestattet. Adresse: Gosbergerstrasse 24, 91361 Pinzberg

Lage: an der Staatstraße 2236; 10 Minuten von Forchheim entfernt

Preise: ab circa 103 Euro



Apartment Gosberg - jetzt buchen

Gosbergerstrasse 24, 91361 Pinzbergan der Staatstraße 2236; 10 Minuten von Forchheim entferntab circa 103 Euro

2. Pension Haus Jutta in Gößweinstein Das Haus Jutta ist eine familiengeführte Pension inmitten der Fränkischen Schweiz. Die im Landhausstil erbaute Pension wird von der charakteristischen Landschaft der Fränkischen Schweiz eingerahmt. Von der Pension aus bieten sich verschiedene Wanderrouten an, wie beispielsweise eine Wanderung über den Kreuzberg und die Burg Gößweinstein. In nächster Nähe befinden sich verschiedene Essen- und Einkaufsmöglichkeiten. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Adresse: Karl Brückner Straße 4, 91327 Gößweinstein

Lage: 25 Minuten bis zur A8; 9 Kilometer von Pottenstein entfernt

Preise: ab circa 70 Euro



Pension Haus Jutta - jetzt buchen

Karl Brückner Straße 4, 91327 Gößweinstein25 Minuten bis zur A8; 9 Kilometer von Pottenstein entferntab circa 70 Euro

3. Pension Puttlachtal in Pottenstein Inmitten der Fränkischen Schweiz befindet sich die Pension Puttlachtal. Direkt im Puttlachtal steht der Berg Fahnenstein, der als Aussichtspunkt mitten im Tal emporragt. In 8 Kilometer Entfernung kann man die berühmte Teufelshöhle in Pottenstein, die einer der schönsten Schauhöhle in Deutschland ist, besichtigen. Adresse: Am Lindsbach, 91278 Pottenstein

Lage: An der A70; 8 Minuten von Pottenstein entfernt

Preise: ab circa 30 Euro



Pension-Puttlachtal - jetzt buchen

Am Lindsbach, 91278 PottensteinAn der A70; 8 Minuten von Pottenstein entferntab circa 30 Euro

4. Gemütliche Eule in Waischenfeld Die Pension Gemütliche Eule ist nur 2,9 Kilometer von der malerischen Burg Rabeneck entfernt, die sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß besucht werden kann. In der Umgebung um Waischenfeld in der Fränkischen Schweiz sind viele verschiedene Wanderrouten zu finden. Was die Pension besonders macht? Sie bietet Grillmöglichkeiten in ihrem Garten und als auch auf der Terrasse an. Adresse: Doos 23, 91344 Waischenfeld

Lage: An der Staatstraße 2191; 15 Minuten von Pottenstein entfernt

Preise: ab circa 60 Euro



Gemütlich Eule - jetzt buchen

Doos 23, 91344 WaischenfeldAn der Staatstraße 2191; 15 Minuten von Pottenstein entferntab circa 60 Euro

5. Gasthof Goldene Krone in Pottenstein Der Gasthof Goldene Krone ist in einem schönen Landhausstil eingerichtet und liegt in einer angenehm ruhigen Lage. Die Burg Pottenstein ist 1,2 Kilometer und das Hallenbad Juramar ist nur 350 Meter vom Gasthof entfernt. Das Wandergebiet Finkenleite ist gleich um die Ecke und führt über die Sehenswürdigkeit Himmelsleite. In direkter Nähe befinden sich außerdem einige Restaurants zum einkehren. Kostenlose Parkplätze stehen im Gasthof zur Verfügung. Adresse: Marktplatz 2, 91278 Pottenstein

Lage: an der B470; 15 Minuten von der A9 entfernt

Preise: ab circa 84 Euro



Gasthof Goldene Krone - jetzt buchen

Marktplatz 2, 91278 Pottensteinan der B470; 15 Minuten von der A9 entferntab circa 84 Euro

Nichts passendes dabei gewesen? Finden Sie hier passende Pensionen, Ferienwohnungen oder Hotels

Soll es doch etwas luxuriöser sein? Hier finden Sie Wellness-Hotels in der fränkischen Schweiz

Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.