Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

In der Nähe des Plärrers liegt das Leonardo-Hotel, das sich damit unweit der historischen Innenstadt befindet. Besucher können über das Jakobstor oder das Färbertor in die Altstadt gelangen und durch die Breite Gasse bummeln. Das Hotel bietet eine Dachterrasse und ein Frühstücksrestaurant und hält neben den üblichen Annehmlichkeiten auch ein Billardzimmer bereit.

2. Hotel Agneshof: Nur wenige Minuten vom Hauptmarkt entfernt

Mitten in der Nürnberger Altstadt gelegen und nur wenige Gehminuten vom Hauptmarkt, lockt das Hotel Agneshof. Besucher gelangen in der anderen Richtung ebenfalls in wenigen Minuten zur berühmten Kaiserburg. Die Agnesbar serviert eine breite Auswahl an Getränken, darunter fränkische Weine und Nürnberger Bierspezialitäten.