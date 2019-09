Buchen Sie hier Ihr Tagungshotel in Nürnberg



Nürnberg ist durch den großen Bahnhof und den Flughafen eine wichtige Knotenstelle in Bayern. Neben Sighseeing oder der Durchreise bietet sich die Stadt auch an, um Tagungen oder Business-Meetings abzuhalten. Um die passenden Räumlichkeiten zu finden, haben wir eine Auswahl an Hotels mit Tagungsräumen zusammengestellt.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Novina Südwestpark Hotel - Business und Sehenswürdigkeiten Das Novina Hotel Südwestpark in Nürnberg bietet moderne Businesszimmer. Zudem gibt es 16 Tagungsräume, so dass genügend Kapazität für Präsentationen, Schulungen oder Tagungen vorhanden ist. Durch die zentrale Lage des Hotels können nach der Arbeit die Sehenswürdigkeiten Nürnbergs entdeckt werden. Adresse: Südwestpark 5, 90449 Nürnberg

Lage: Nürnberg Weststadt, 5 Kilometer zum Bahnhof, 8 Kilometer zum Flughafen

Preise: Doppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht



2. Hilton Hotel Nürnberg - Tagen am Rande des Fußballstadions In diesem Hotel befinden sich nicht nur 18 Meetingräume für bis zu 400 Teilnehmer, sondern auch ein eigenes Businesscenter mit einem zuständigen Event Manager. Für den Ausklang nach der Arbeit sorgen die Bar Lounge oder das Fitnesscenter für alle, die sich lieber noch sportlich auspowern möchten. In unmittelbarer Nähe zum Lorenzer Wald bieten sich ebenso ausgedehnte Spaziergänge an. Alle Sportfans haben die Chance, dem 1. FC Nürnberg beim Training zuzuschauen. Adresse: Valznerweiherstr. 200, 90480 Nürnberg

Lage: Nürnberg Südstadt, 4 Kilometer zum Bahnhof, 2 Kilometer zum Tiergarten

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



3. Congress Hotel Mercure an der Messe - Die perfekte Lage für jeden Anlass Der Veranstaltungsbereich des Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe zeichnet sich durch moderne Konferenztechnik, kostenfreies WLAN und Komfort in fußläufiger Entfernung zur Nürnberg Messe aus. Die Tagungs- und Veranstaltungsräume sind klimatisiert. Tageslicht sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Der Service stellt sicher, dass die Veranstaltung oder private Feierlichkeit einen erfolgreichen Weg nimmt. Die sechs multifunktionalen, variablen Räume lassen sich nach Bedarf kombinieren und bieten dann bis zu 210 Teilnehmern Platz. Adresse: Münchener Straße 283, 90471 Nürnberg

Lage: Nürnberg Südoststadt, 3 Kilometer zum Bahnhof, 1 Kilometer zum Fußballstadion, 8 Kilometer zum Flughafen

Preise: Doppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht



4. Arvena Messe Hotel - Günstig und gut gelegen Ob Arbeitsmeeting, Kundenpräsentation oder Event, die drei Veranstaltungsräume bieten Platz für bis zu 50 Personen ? für jede Art von Veranstaltung. Alle Räume sind klimatisiert, tageslichtdurchflutet und dennoch verdunkelbar. DSL-Anschlüsse und W-LAN sind kostenfrei in jedem Tagungsraum verfügbar. Adresse: Bertolt-Brecht-Straße 2, 90471 Nürnberg

Lage: Nürnberg, Südoststadt, 5 Kilometer in die Innenstadt, 9 Kilometer zum Flughafen

Preise: Doppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht



5. Mövenpick Nürnberg - Arbeiten am Flughafen Nürnberg Durch die Nähe zum Flughafen Nürnberg und dem eigenen Mövenpick Konferenz Center, bietet sich dieses Hotel besonders für Business-Reisende an. Zwölf verschiedene Tagungsräume in verschiedenen Größen bieten ausreichend Platz für unterschiedlichste Meetings. Ebenso können Tagungspakete gebucht werden. Adresse: Flughafenstrasse 100, 90411 Nürnberg

Lage: Nürnberg Nordstadt, direkt am Flughafen, 5 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 140 Euro/Nacht



