Der Christkindlesmarkt in Nürnberg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Jedes Jahr zum ersten Advent eröffnet das Christkind den Markt mit den berühmten Worten "Das Christkind lädt zu seinem Markte ein, und wer da kommt, der soll willkommen sein."

Mitten in der historischen Altstadt gelegen, auf dem Hauptmarkt unterhalb der Kaiserburg, ist der Christkindlesmarkt in Nürnberg einer der berühmtesten und wohl auch schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands oder gar der Welt. Die Adventszeit ist also eine gute Gelegenheit, der früheren freien Reichsstadt an der Pegnitz einen Besuch abzustatten. Wer dabei ein Hotel in der direkten Nähe des Hauptmarkts wählt, hat einen kurzen Laufweg zum Christkindlesmarkt - und muss auch nicht weit laufen, wenn er oder sie die anderen Sehenswürdigkeiten Nürnbergs besichtigen will.

Hotels zum Christkindlesmarkt in Nürnberg - unsere Tipps

Wir haben für Sie fünf Hotels gesucht, die eine gute Basis für eine weihnachtliche Reise nach Nürnberg bieten:

Hotel Elch Die Zimmer im Hotel Elch sind mit ihrer Einrichtung so gehalten, dass der historische Hintergrund des Hotels deutlich wird: Das Gebäude wurde bereits 1342 als Herberge erwähnt. Die Räume sind im modern-urbanen Stil mit historischen Elementen eingerichtet. Adresse: Irrerstr. 9, 90403 Nürnberg

Lage: Das Hotel Elch History und das Hotel Elch Boutique liegen zwischen Weinmarkt und Neutor im Schatten der Sebalduskirche. Das Hotel liegt direkt am Hauptmarkt

Preise: ab 85 Euro



Sorat Hotel Saxx Das Sorat Hotel Saxx ist ein Boutique-Hotel direkt am Hauptmarkt in Nürnberg. Das Hotel bietet neben Standardzimmern auch Komfortzimmer und Junior-Suiten. Die Ausstattung ist modern gehalten. Adresse: Hauptmarkt 17, 90403 Nürnberg

Lage: Das Hotel liegt direkt am Hauptmarkt und ist somit in direkter Nähe zum Christkindlesmarkt, der vor der Tür stattfindet.

Preise: ab 99 €



Hotel FIVE Das kleine Boutique-Hotel hat 16 Zimmer und bietet neben Einzel- auch Doppelzimmer. Das Hotel wurde im Jahr 2015 eröffnet. Adresse: Obstmarkt 5, 90403 Nürnberg

Lage: Nur rund 200 Meter vom Hauptmarkt entfernt liegt das Hotel FIVE - direkt am nahe gelegenen Obstmarkt.

Preise: ab 89 €



Hotel Central Das Hotel Central liegt in der Altstadt von Nürnberg und bietet sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer. Wer beruflich unterwegs ist, findet im Central auch einen Tagungsraum. Adresse: Augustinerstrasse 2, 90403 Nuernberg

Lage: Das Hotel Central liegt in direkter Nähe zum Hauptmarkt - mit 200 Metern Entfernung ist es in Laufnähe.

Preise: ab 89 €



Burghotel Nürnberg Das Burghotel bietet 55 Zimmer für Gäste, die mitten in der Nürnberger Altstadt, zwischen Hauptmarkt, Kaiserburg und Lorenzkirche, Urlaub machen wollen. Das Burghotel bietet Standardzimmer sowie Komfortzimmer und auch ein Drei-Zimmer-Apartment. Sauna und Poolbereich sind auch vorhanden. Adresse: Lammsgasse 3, 90403 Nürnberg

Lage: Das Burghotel liegt etwa 400 Meter vom Hauptmarkt entfernt - in wenigen Minuten erreicht man den Christkindlesmarkt.

Preise: ab 67 €



