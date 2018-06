5 Wellness-Hotels in Nürnberg - Zeit zum Entspannen

Buchen Sie hier Ihr Wellness-Hotel in Nürnberg



Ausgewählte Wellness-Hotels in Nürnberg



Nürnberg hat nicht nur eine wunderschöne Altstadt zu bieten, sondern auch tolle Hotels, die zum Entspannen in der fränkischen Metropole einladen. Wir haben eine Auswahl an Wellness-Hotels für euch zusammengestellt!



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!

1. Novotel Nürnberg – inmitten der Stadt Das Novotel Nuernberg Centre Ville bietet eine Sonnenterrasse, ein Fitnesscenter, einen Innenpool und unterschiedliche Saunen mitten in der Stadt. Nürnbergs Sehenswürdigkeiten und die Altstadt sind bequem zu Fuß zu erreichen. Zudem lockt der Luitpoldhain mit seinen Events. Auch die Messe ist eine tragende Säule der Franken-Metropole. Mit der U- und Straßenbahn sind alle Orte gut erreichbar. Adresse: Bahnhofstraße 12, Mitte, 90402 Nürnberg

Lage: Nürnberg Mitte, 100 Meter zum Bahnhof, 5 Kilometer zum Flughafen Nürnberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



2. Sheraton Carlton – mit Blick über die Dächer der Stadt Hier lebt es sich luxuriös und wer gerne ein wenig gehobener reist, findet hier das richtige Hotel. Mit einem Saunagang oder einem Workout im Carlton Spa im 8. Stock des Hotels, lässt es sich über den Dächern Nürnbergs entspannen oder richtig auspowern. Adresse: Eilgutstraße 15, Mitte, 90443 Nürnberg

Lage: Nürnberg Mitte, 200 Meter zum Bahnhof, 800 Meter zur Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 200 Euro/Nacht



3. Ringhotel Loew’s Merkur – Pool, Sauna und Entspannung Hier kann jeder Gast den freien Zugang zum Poolbereich, der auch eine finnische Sauna, eine Infrarotkabine und eine Dampfdusche umfasst, genießen. In der Dreamwater Lounge bietet ein einzigartiges Wasserbett eine angenehme und entspannende Druckstrahl-Massage, ohne dass man nass wird. Für Yoga, Pilates, Entspannungs- und Dehnungsübungen steht den Gästen ein eigener Ruhebereich mit dem entsprechenden Zubehör für Bodenübungen zur Verfügung. Adresse: Pillenreuther Straße 1, Mitte, 90459 Nürnberg

Lage: Nürnberg Mitte, 300 Meter zum Bahnhof, 6 Kilometer zum Flughafen

Preise: Doppelzimmer ab ca. 150 Euro/Nacht



4. Ramada Nürnberg – mit dem Park vor der Tür Inmitten der Gartenanlagen des Luitpoldhaines im Südosten Nürnbergs befindet sich dieses Hotel. Trotz seiner zentralen Lage am Rande der Innenstadt, auf halbem Wege zum Messezentrum, liegt das Hotel absolut ruhig in einer gepflegten Parklandschaft. Eine Sauna, der Pool und das Dampfbad im Ramada Parkhotel laden zum Erholen ein. Der Park Luitpoldhain eignet sich hervorragend zum Joggen und Radfahren. Adresse: Münchener Straße 25, Mitte, 90478 Nürnberg

Lage: Nürnberg Mitte, 2 Kilometer zum Bahnhof, 3 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 140 Euro/Nacht



5. Adina Apartment Hotel – Relaxen trotz zentraler Lage Dieses Hotel könnte nicht zentraler gelegen sein. Neben den Apartments und Studios mit voll ausgestatteter Küche, Waschmaschine und Trockner, sind zusätzlich ein Innenpool, eine Sauna, ein Fitnessstudio und ein Außenbereich zugänglich. Adresse: Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 1-7, 90402 Nürnberg

Lage: Nürnberg Mitte, direkt in der Innenstadt, 500 Meter zum Bahnhof

Preise: Doppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht



