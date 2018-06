5 Top Hotels in Flughafen-Nähe Nürnberg

Buchen Sie hier Ihr Hotel in der Nähe des Flughafens Nürnberg



Ausgewählte Hotels in der Nähe des Flughafens Nürnberg



Der Flughafen in Nürnberg ist ein wichtiger Knotenpunkt für Reisende in Franken und Bayern. Manchmal hat man jedoch einen längeren Aufenthalt oder ist nur arbeitsbedingt kurz in der Stadt. Deshalb haben wir eine Auswahl an Hotels zusammengestellt, die sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen befinden und trotzdem einen Gang in die schöne Altstadt nicht ausschließen.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Mövenpick Hotel – Vom Zimmer direkt ins Flugzeug Dieses moderne 4-Sterne-Hotel bietet schallisolierte Zimmer, stilvolle Wellnesseinrichtungen und hoteleigene Parkplätze und liegt direkt gegenüber dem Flughafen Nürnberg, nur 15 Minuten mit der U-Bahn vom Zentrum der Stadt Nürnberg entfernt. Das Restaurant Mövenpick befindet sich im Flughafenterminal und serviert fränkische sowie internationale Küche. Getränke und Snacks werden in der Bar des Mövenpick Nürnberg, die eine Sommerterrasse umfasst, serviert. Adresse: Flughafenstraße 100, 90411 Nürnberg

Lage: Nürnberg Nordstadt, direkt am Flughafen, 5 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 100 Euro/Nacht



2. Acom Nürnberg – Zwischen Altstadt und Flughafen Dieses moderne 3-Sterne-Superior-Hotel empfängt Sie im Nordosten von Nürnberg, eine kurze Fahrt von der Autobahn A3 und dem Flughafen entfernt. Gäste profitieren hier von einer schnellen Verkehrsanbindung in das mittelalterliche Stadtzentrum, zum Hauptbahnhof und dem Messegelände. Adresse: Leipziger Platz 22, 90491 Nürnberg

Lage: Nürnberg, Nordstadt, 3 Kilometer in die Altstadt, 3 Kilometer zum Flughafen

Preise: Doppelzimmer ab ca. 75 Euro/Nacht



3. Hotel Alpha – Ruhig gelegen und trotzdem nah am Flughafen Dieses familiengeführte Hotel liegt im ruhigen Stadtteil Ziegelstein. Mit Hilfe der nahegelegenen U-Bahn-Station ist die Innenstadt und der Bahnhof schnell erreicht. Das Hotel ist 3 km vom Flughafen Nürnberg entfernt. Adresse: Ziegelsteinstraße 197, 90411 Nürnberg

Lage: Nürnberg Ziegelstein, 3 Kilometer zum Flughafen, 5 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht



4. Schindlerhof – Relaxen und Arbeiten in Einem Dieses familiengeführte 4-Sterne-Hotel erwartet Sie mit Themenzimmern, einem japanischen Garten sowie einem Fitnesscenter und einer Sauna. Das Hotel liegt in Boxdorf etwa 10 km nördlich von Nürnberg. Adresse: Steinacher Straße 6-10, 90427 Nürnberg

Lage: Nürnberg, Boxdorf, 4 Kilometer zum Flughafen, 8 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 250 Euro/Nacht



5. Jugend Hotel Nürnberg – die schnelle Unterkunft für zwischendurch Das Jugend-Hotel Nürnberg liegt nicht in unmittelbarer Innenstadt-Nähe, diese ist aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto schnell erreicht. Der nächste Flughafen ist der 2 km von der Unterkunft entfernte Flughafen Nürnberg. Adresse: Rathsbergstraße 300, 90411 Nürnberg

Lage: Nürnberg, Nordstadt, 2 Kilometer zum Flughafen, 5 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 60 Euro/Nacht



