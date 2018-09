Deluxe Hotels in Franken - hier kann man sich in Franken richtig verwöhnen lassen

In Franken gibt es vieles zu entdecken: alte Schlösser und Burgen, Berge und Wälder, historische Altstädte und vieles mehr. Franken ist mit seiner malerischen Landschaften einer der schönsten Flecken Erde in Deutschland.

Luxus Hotel in Franken gesucht? 7 Tipps

Wenn Sie beim Franken-Urlaub auf einen gewissen Hauch Luxus und Extravaganz nicht verzichten wollen, haben wir einige Vorschläge für Deluxe Hotels zusammengestellt. Diese zeichnen sich durch stilvolle Zimmer, aber auch durch ein außergewöhnliches Sport- oder Spa-Angebot aus.

1. Le Méridien Gran Hotel Nürnberg : Edler Marmor und Dinner-Shows

Das mit fünf Sternen ausgezeichnete Le Méridien liegt direkt am Tor zur ikonischen Altstadt der Frankenmetropole Nürnberg. Sehenswürdigkeiten sind nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt.

Ganz gleich ob Luxus-Suite oder reguläres Hotelzimmer - Edle Marmorbäder im Jugendstil und diverse Kunstwerke bilden im Le Méridien eine Verbindung aus Klassik und Moderne.

Der Gaumen strebt nach mehr als der zünftigen Nürnberger Bratwurst mit Sauerkraut? Das hoteleigene Brasserie Restaurant bietet sowohl regionale Küche als auch internationale Küche. Candle Light Dinners, Musical Dinner Show und Murder Mystery Dinner verbinden kulinarische Abenteuer mit spannender Unterhaltung.

2. Sheraton Carlton Hotel Nürnberg : Komfort in Verbindung mit Fitness, Sauna und Anwendungen

Hauptmarkt und Kaiserburg, St. Lorenz Kirche und Spielzeug Museum: All diese großen und kleinen Sehenswürdigkeiten in Nürnberg liegen nur einen kurzen Fußweg vom Fünf-Sterne-Hotel Sheraton Carlton Nürnberg entfernt.

Die fünf Suiten mit gemütlichen Betten überzeugen mit gehobenem Komfort, moderner Ausstattung und luftig-hellem Ambiente. In der Penthouse Suite wird ein exzellenter Blick auf das Opernhaus gewährt. Die geräumige Terrasse mit Tischen und Stühlen lädt zum Entspannen ein.

Im Restaurant Tafelhof werden internationale Vielfalt und regionale Köstlichkeiten serviert. Gekrönt mit einem passenden Wein oder einem kühlen fränkischen Bier. Eine Bar mit eigenem Charme ist die Boymanns' Bar: persönliches Ambiente, chic und sehr intim.

Die Sonnenterrasse auf dem Obergeschoss des Hotels mit einem wunderbaren Ausblick auf Nürnberg kann zwischen Saunagang und kosmetischer Anwendung genutzt werden. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Puls im hochmodernen Fitnessbereich wieder auf Trab zu bringen und die Alltagsverspannungen zu lösen.

3. Parkhotel Altmühltal Gunzenhausen: Übernachten im "Bio-Zimmer"

Der Altmühltal-Panoramaweg steht für alles, was Wanderer und Radfahrer lieben: naturnahe Strecken und abwechslungsreiche Landschaftserlebnisse mit guter Beschilderung. Auf den Spuren der Römer wandeln Gäste inmitten eindrucksvoller Kastelle, rekonstruierter Wachtürme und kostbarer Schatzfunde im Naturpark Altmühltal.

Das Parkhotel Altmühltal im mittelfränkischen Gunzenhausen kombiniert fränkische Gastlichkeit mit modernstem Komfort. Buchbar sind verschiedene Suiten, aber auch "Bio-Zimmer" mit speziell ausgesuchten, natürlich Materialien.

Ein Highlight ist der Wellnessbereich der Hauses: In der Bade- und Saunalandschaft sowie in Kosmetikstudio und Massagepraxis können Gäste Kraft tanken.Bei schönem Wetter kann auf der Terrasse mit Blick auf die Altmühlaue diniert werden. Für abendliche private Gespräche ist die Bar "La Luna" einen Besuch wert.

4. Romantik Hotel Goldene Traube Coburg : Genuss im hoteleigenen Sterne-Restaurant

Die ehemalige Residenzstadt Coburg ist ein Geschichtsträger und eine romantisch verspielte, aber auch lebendige Stadt. Gleich vier Schlösser sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Eine Hauptattraktion ist die Veste Coburg, eine der schönsten und größten Burgen Deutschlands. Auch das Puppenmuseum und Baudenkmäler sind zu Fuß vom Romantik Hotel Goldene Traube aus zu erreichen.

Die voll ausgestatteten Zimmer sind der perfekte Ort zum Verweilen. Das Zimmer "Premium" ist ein elegantes und großzügiges Zimmer mit Blick über die Stadt. Im großzügigen 300-Quadratmeter-Spa-Bereich können Gäste die Seele baumeln lassen. Eine Masseurin verwöhnt mit hochwertigen Bio-Ölen. Finnische Sauna, Fußbecken vor dem Kaminfeuer, Erlebnisduschen und ein Ruheraum bieten Genuss für Körper und Geist.

Auch in kulinarischer Hinsicht hat das Hotel viel zu bieten: Mit einem Michelin-Stern für seine kreative Küche ausgezeichnet wurde das Restaurant "Esszimmer". Ein "Einsteiger-Menü" bietet sich zum Kennenlernen an. Auch Steak-, Sushi- und Seafoodliebhaber kommen auf ihre Kosten: Im Restaurant "Victoria Grill" trifft regionale Küche auf internationale Spezialitäten.

5. Best Western Plus Kurhotel in Bad Staffelstein: Mit Bademantelgang zur Obermain Therme

Der Staffelberg und Sehenswürdigkeiten wie die prachtvolle Basilika Vierzehnheiligen oder Kloster Banz gehören zu den Attraktionen im "Gottesgarten am Obermain". Mit Bamberg und Coburg befinden sich zwei sehenswerte Städte in unmittelbarer Nachbarschaft. Inmitten der Region am Obermain in Oberfranken liegt der Kurort Bad Staffelstein.

Zu den ersten Adressen gehört das an der Obermain Therme gelegene Best Western Plus Kurhotel. Die 92 Quadratmeter große "Staffelberg Suite" hat je zwei Schlaf- und Badezimmer . Weitere Junior- und Penthouse-Suiten sollen 2019 eröffnet werden. In der Lounge sind über 40 Biere aus dem Landkreis Lichtenfels erhältlich. Im Gourmetrestaurant "v. Scheffel" genießen die Gäste gehobene mediterrane Küche. Im bayrisch-regionalen Restaurant ist der Name Programm.

Herausragendes Merkmal des Hotels ist die Lage direkt an der Obermain Therme: Im Thermalsolbad mit der wärmsten und stärksten Thermalsole in ganz Bayern können Besucher auf 1600 Quadratmetern Wasserfläche und über 15.000 Quadratmetern Saunalandschaft entspannen. Vom Best Western Plus Kurhotel führt ein Bademantelgang direkt zur Therme - der Übergang ist im Sommer gekühlt und im Winter gewärmt.

6. Wyndham Garden in Bad Kissingen: Suiten mit eigenem Whirlpool

In Bad Kissingen, im Herzen des UNESCO-Biosphären-Reservats Rhön, liegt das Wyndham Garden. Die Region bietet zahlreiche Freizeit- und Sportmöglichkeiten wie golfen, Fahrrad fahren oder wandern. Kulturell Interessierte kommen in Bad Kissingen mit Konzerten, Theaterdarbietungen und Ausstellungen auf ihre Kosten.

Ob Neu- oder Altbau, die ruhigen, eleganten Hotelzimmer sind mit Liebe zum Detail eingerichtet. Ebenso die 19 stilvollen Suiten mit Whirlpool. Diese sind mit einem begehbaren Kleiderschrank und einem Sofa im Wohnzimmer ausgestattet. Ein idealer Ort zum Entspannen nach einem ereignisreichen Tag ist die gemütliche Bibliothek mit Garten im Innenhof.

Daneben erwartet sie im Wyndham Garden ein eleganter Wellnessbereich mit einem großem Pool. Das Wohlfühl-Programm runden die professionellen Kosmetik- und Massage-Anwendungen ab. Das Küchen und Service-Team verwöhnt mit regionalen Spezialitäten und Leckerbissen aus der ganzen Welt. Auch für die Hotelbar gilt: fränkische Lebensart in stilvollem Ambiente.

7. Dorint Resort & Spa Bad Brückenau: Wo schon König Ludwig residierte

Das im Sinntal in der bayerischen Rhön liegende Bad Brückenau hat eine lange Heilquellen-Tradition. Bereits 1674 wurde eine Mineralquelle in der Gegend erstmals erwähnt. 1747 wurde das Staatsbad Bad Brückenau gegründet. Berühmtester Gast war der spätere König Ludwig I. von Bayern, der in Bad Brückenau auch mit seiner Mätresse Lola Montez residierte.

Im Dorint Resort & Spa Bad Brückenau wohnen Gäste in der ehemaligen Residenz von Ludwig I. . Viele der geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten verfügen über einen Balkon. Das einzige 4-Sterne Superior Hotel in der Rhön mit Bio-Zertifizierung hat eine eigene Standesamtaußenstelle, in der sich Paare das Ja-Wort geben können.

In "Ludwig's Restaurant" werden erstklassische fränkische Spezialitäten serviert, in "Lola's Restaurant" leichte Mahlzeiten. Verwöhnen lassen können sich die Gäste im Vital Spa & Garden mit Health Bar, Innen- und Außenpools, Fitnesseinrichtungen sowie Gesundheits- und Schönheitsanwendungen.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

