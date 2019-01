Buchen Sie hier Ihre Unterkunft in Fürth



Gemeinsam mit Nürnberg und Erlangen bildet Fürth ein Städtedreieck, das das Zentrum Mittelfrankens markiert. Große Teile der Innenstadt und viele Baudenkmäler überstanden den Zweiten Weltkrieg und blieben bis heute erhalten. 1835 fuhr in Fürth die erste deutsche Eisenbahn, der Adler, ein. Heute befindet sich dort die Fürther Freiheit, ein großer Platz, an dem der Markt oder auch die Michaelis-Kirchweih stattfinden. Eine günstige Alternative zu einem Hotelaufenthalt sind die Pensionen. Sie befinden sich meist in privater Hand, verfügen nur über wenige Zimmer und bieten keine Mahlzeiten außer dem Frühstück an.



Diese Pensionen sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. In Fürth wie Zuhause In einem Gebäude aus dem Jahr 1900 befindet sich dieses Haus mit Apartments. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon, eine Küche, einen Essbereich, einen Fernseher und ein eigenes Bad mit Badewanne. Das Theater Fürth ist zu Fuß in 14 Minuten erreichbar, der Kabarettszene-Treff Comödie in 7 Minuten. Adresse: Ludwigstraße 44, 90763 Fürth

Lage: 7 Kilometer vom Nürnberger Flughafen entfernt, 1,6 Kilometer zur Stadthalle Fürth

Preise: Appartment ca. 110 Euro/ Nacht



2. Holmbecks Hotel Fürth Das privat geführte 3-Sterne-Hotel befindet sich in zentraler Lage. Die familienfreundliche Unterkunft bietet kostenfreie Parkplätze und freies WLAN sowie einen Fernseher und eine Minibar in allen Zimmern. Adresse: Schwabacher Straße 262, 90763 Fürth

Lage: 5 Minuten Fahrtzeit zum Fürther Stadtzentrum, 20 Minuten zu Fuß zum Bahnhof

Preise: Doppelzimmer ab ca. 68 Euro/ Nacht



3. Pension Central Nuernberg-Fuerth Einzel-, Zweibett- und Dreibettapartments bietet die ruhig und zentral liegende Pension Central Nuernberg-Fuerth. Morgens wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet serviert. Alle Zimmer verfügen über einen Fernseher und ein Badezimmer. In der Lobby befindet sich ein kostenfreier Internetterminal. Adresse: Katharinenstraße 3, 90762 Fürth

Lage: 3 Minuten von der U-Bahn-Station Rathaus entfernt, 10 Minuten zum Bahnhof

Preise: Doppelzimmer ab ca. 67 Euro/Nacht



4. Pension Bukarest Das kleine Familienunternehmen ist auf günstige Zimmervermietung und Monteurunterkünfte spezialisiert. Es werden Mehrbettzimmer für bis zu sechs Personen angeboten. Alle Zimmer sind mit Kühlschrank, Sitzgelegenheit und Fernseher ausgestattet. Die Rezeption ist 24 Stunden geöffnet. Adresse: Waldstraße 125, 90763 Fürth

Lage: 2 Kilometer südlich von Fürth, 5 Minuten zur U-Bahn

Preise: Doppelzimmer ab ca. 125 Euro/ Nacht



5. Altstadthotel Fürth In der Altstadt von Fürth begrüßt dieses Hotel seine Gäste. Es bietet kostenloses WLAN und kostenfreie Parkplätze. Morgens gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Außerdem gehört ein Biergarten zum Hotel. Adresse: Blumenstraße 41, 90762 Fürth

Lage: In der Altstadt, 6 Minuten zum Rathaus Fürth

Preise: Doppelzimmer ab ca. 65 Euro



