Hotel in Fürth finden - unsere Tipps

Wohin fuhr die erste deutsche Eisenbahn 1835? Nach Fürth. Denn diese Stadt hatte damals wie heute viel zu bieten. In der Comödie Fürth treten regelmäßig namhafte Stars der deutschen Comedy- und Kabarettszene auf. Das prachtvolle Stadttheater oder der klassizistische Bau des Schlosses Burgfarnbach sind weitere Beispiele. Wir haben eine Auswahl an Hotels zusammengestellt, die wir für den Aufenthalt in Fürth empfehlen.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

1. Hotel Primavera Parco In drei unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden des ehemaligen Bayerischen Kavallerie Regimentes befindet sich heute das Hotel Primavera Parco. Mit Garten und Terrasse können Gäste hier an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth entspannen. Alle Zimmer verfügen über einen Sitzbereich, einen Fernseher und ein Bad mit Haartrockner. Adresse: Waldstraße 44 / Ecke Balbiererstraße, 90763 Fürth

Lage: Fürth, Nahe Bahnhof Fürth, 6 Kilometer zum Flughafen Nürnberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht



2. niu Saddle Der Sattel als Symbol für das Reisen gab dem im April 2018 eröffneten niu Saddle seinen Namen. Ritter, Pferde & Co. sind hier in modernen Ausführungen zu bewundern. Die Hotelkette niu nimmt damit an diesem Standort Bezug auf die mittelalterliche Altstadt Fürths, in der damals wichtige Landesfürsten residierten. Die Wände in den Korridoren wurden von einem brasilianischen Streetart-Künstler gestaltet. Adresse: Gebhardtstraße 8a, 90762, Fürth

Lage: Direkt am Bahnhof, nicht weit zu Rathaus und Stadtpark, 7 Kilometer zum Flughafen Nürnberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht



3. NH Fürth Nürnberg Das 4-Sterne-Hotel NH Fürth Nürnberg ist ruhig am Stadtpark Fürth gelegen. Es gibt Standardzimmer und verschiedene Arten von Suiten, die alle einen getrennten Wohn- und Schlafbereich haben. Die Suiten verfügen über eine eigene Badewanne und eine große Dusche, eine Küchenzeile und eine kleine Bar. Im Hotel lädt zu dem eine Sauna zum Entspannen ein. Adresse: Königstraße 140, 90762 Fürth

Lage: ruhige zentrale Lage am Stadtpark, 3 Minuten vom Hauptbahnhof Fürth

Preise: Suite ab ca. 160 Euro/Nacht



Adresse: Königstraße 81, 90762 Fürth

Lage: im Zentrum Fürths an der Fußgängerzone, 20 Minuten mit der U-Bahn in Nürnberger Innenstadt oder Messe

Preise: Suite ab ca. 110 Euro/Nacht



5. Ambient Hotel am Europakanal Das Hotel Schwarzes Kreuz liegt sehr zentral direkt an der Fürther Fußgängerzone. Das Gebäude hat eine lange Geschichte. 1768 wurde das jetzige Wirtshaus gebaut, das 2017 nach einer Renovierung wieder eröffnete. Zum Haus gehört auch das Restaurant Schwarzes Kreuz mit internationaler und saisonal ausgerichteter gutbürgerlicher Küche. Für Hochzeiten und Konferenzen kann ein Saal für bis zu 100 Personen gemietet werden. Adresse: Unterfarrnbacher Straße 222, 90766 Fürth, Deutschland

Lage: Mit dem Bus wenige Minuten zu Messe, 10 Minuten zur Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 94 Euro/Nacht



