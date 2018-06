5 günstige Hotels in Fürth - tolle Unterkünfte für kleines Geld

Buchen Sie hier ihr Hotel in Fürth



Fürth und Nürnberg sind für ihre Feindschaft untereinander bekannt. Trotz der schönen Altstadt in Nürnberg, besitzt auch Fürth tolle Ecken zum Entdecken. Oder aber man sucht sich ein Hotel in Fürth, um ein wenig Geld im Vergleich zu Nürnberger Preisen zu sparen. Wir haben hier eine Auswahl an Hotels in Fürth für euch, die dem Geldbeutel nicht all zu sehr wehtun.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Hotel Primavera Parco – Sightseeing und Spazieren Das Hotel Primavera Parco liegt zentral an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth in der Nähe des Südstadt Parks Fürth. Für Besuche der Innenstädte von Nürnberg und Fürth eignet sich das Nahverkehrsnetz – Bushaltestellen und U-Bahn-Stationen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hotels. Wer die Ruhe auf dem weitläufigen Grundstück des Hotels mit einem Streifzug durch die Stadt tauschen möchte, den lädt der nahe Südstadtpark zum Flanieren ein. Adresse: Waldstraße 44 / Ecke Balbiererstraße, 90763 Fürth

Lage: Fürth, Nahe Bahnhof Fürth, 6 Kilometer zum Flughafen Nürnberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht



2. Hotel Forsthaus Fürth – perfekt für ausgedehnte Wanderungen Dieses Hotel befindet sich in ruhiger Lage am Rand eines Waldes, der zu ausgedehnten Spaziergängen oder Mountainbike-Touren einlädt. In wenigen Minuten erreicht man das Stadtzentrum. Zudem bietet das Hotel einen Fitnessraum und ein Restaurant mit Biergarten, welches traditionelle bayerische Küche serviert. Adresse: Zum Vogelsang 20, 90768 Fürth

Lage: Fürth, Südstadt, 4 Kilometer zum Playmobil Fun Park, 10 Kilometer zum Flughafen Nürnberg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 80 Euro/Nacht



3. Altstadthotel Fürth – gemütlich und erschwinglich im Herzen der Stadt Der Standort des Hotels dient als optimaler Ausgangspunkt ganz gleich ob für Geschäftsreisende, Messegäste, Städtereisende oder Kurzurlauber, denn das Hotel liegt inmitten der Altstadt nur unweit vom Bahnhof Fürth entfernt. Adresse: Blumenstraße 41, 90762 Fürth

Lage: Fürth Mitte, 500 Meter zum Stadttheater

Preise: Doppelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht



4. Fürther Hotel Mercure Nürnberg – Business, Fitness und Wellness Die Heimstätte des Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth, das Stadion am Laubenweg, ist nur wenige hundert Meter entfernt. Das Business- und Konferenzhotel bietet einen Fitnessbereich und Außenpool sowie einen idyllischen Garten. Acht Tagungs- und Veranstaltungsräume bieten Raum für Tagungen und Festivitäten mit bis zu 300 Teilnehmern. Ein Schwimmbad und der Bahnhof Fürth sind zügig zu erreichen. Adresse: Laubenweg 6, 90765 Fürth

Lage: Fürth, Stadtteil Poppenreuth, 2 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht



5. Holmbecks Hotel – Zentral und günstig Das privat geführte Hotel in zentraler Lage bietet einen guten Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten. Die Stadthalle, das Schwimmbad, der Playmobil Fun Park oder die Messe Nürnberg sind in wenigen Minuten mit Hilfe des Nahverkehrs oder per Auto erreichbar. Adresse: Schwabacher Str. 262, 90763 Fürth

Lage: Fürth, Zentrum, 2 Kilometer in die Innenstadt

Preise: Doppelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht



