Familienhotel in Franken - Unsere 5 Tipps

Franken ist einer der schönsten Flecken in Deutschland: alte Schlösser und Burgen, Berge und Wälder, historische Städte und Orte zum Entspannen. Nicht nur für Erwachsene gibt es in Franken allerhand zu sehen, auch für Kinder gibt es viele tolle Ausflugsziele, wie den Playmobil FunPark, Wildgehege und Zoos wie in Nürnberg oder Freizeitparks wie Geiselwind. Damit Sie auch mit Ihrer Familie die passende Unterkunft finden, haben wir hier einige Vorschläge zusammengestellt.

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Landhotel Heimathenhof – Urlaub inmitten des Spessart Das Landhotel Heimathenhof ist eine 3-Sterne-Unterkunft in Heimbuchenthal. Es besitzt ein Spa- und Wellnesscenter mit einem Whirlpool, einer Sauna und einem Fitnesscenter. Außerdem bietet das Hotel einen tollen Bergblick und einen Kinderspielplatz. In der Umgebung des Hotels Heimbuchenthal kann man Aktivitäten wie Radfahren nachgehen. Das Hotel liegt mitten im Spessart und ist so der perfekte Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen bis zum ältesten Wasserschloss Deutschlands: Schloss Mespelbrunn. Die MainAuen Badewelt eignet sich perfekt für Kinder und ist in wenigen Fahrminuten erreichbar. Adresse: Heimathenhof 2, 63872 Heimbuchenthal

Lage: 50 Kilometer bis Frankfurt, 48 Kilometer nach Würzburg, 17 Kilometer zur Kulturinsel Einsiedel

Preise: Doppelzimmer ab ca. 150 Euro/Nacht



2. Hotel Wender – Sehenswürdigkeiten soweit das Auge reicht Am Stadtrand von Vehlberg, einer Stadt im Dreieck von Rothenburg, Dinkelsbühl und Ansbach, liegt dieses familiengeführte Hotel. Hier kann man unter anderem Tischtennis spielen und kostenlos die Fahrräder sicher verstauen. Für die jüngeren Besucher gibt es einen Kinderspielplatz. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Region, wie die Neue Fränkische Seenplatte, Dinkelsbühl und das Freilichtmuseum in Bad Windsheim erreicht man schnell und bequem. Adresse: Dorfstraße 10, 91589 Vehlberg

Lage: 19 Kilometer nach Rothenburg ob der Tauber, 18 Kilometer zur Tanzmetropole Neustädtlein

Preise: Doppelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht



3. Hotel Schmitt Mönchberg – Wellness und Wandern Das Hotel Schmitt liegt am Rande eines Waldes im Naturpark Bayerischer Spessart. Die Umgebung lädt zum Wandern, Nordic Walking und Radfahren ein. Zudem können Sie im Hotel Fahrräder entleihen. Im großen Garten des Schmitt vergnügen Sie sich beim Tennis und Minigolf, Freiluftschach und Boule/Boccia. Ebenso bietet das Hotel einen Wellnessbereich mit Innenpool, Sauna, Dampfbad und Fitnesscenter. Für Tagesausflüge mit den Kindern bieten sich der Indoor Spielplatz in Großostheim, das Eisstadion in Aschaffenburg oder eine Schifffahrt auf dem Main an. Adresse: Urbanusstrasse 12, 63933 Mönchberg

Lage: 66 Kilometer nach Frankfurt, 40 Kilometer nach Aschaffenburg

Preise: Doppelzimmer ab ca. 70 Euro/Nacht



4. Hotel Villa Marburg im Park – Action und Erholung Mitten im Spessart, in Heigenbrücken, liegt die Villa Marburg.Die Villa Marburg ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für allerlei aufregende Ausflüge. Lohnenswert sind der nahe gelegene Wildpark Heigenbrücken und der anliegende Kletterwald mit der höchsten Seilrutsche Deutschlands. Sportfans können sich auf den umliegenden Tennisplätzen oder im Naturschwimmbad austoben.

Adresse: Werner-Wenzel-Straße 1, 63869 Heigenbrücken

Lage: 15 Kilometer zur Kulturinsel Einsiedel, 30 Kilometer zur Badestelle Meerhofsee in Alzenau

Preise: Doppelzimmer ab ca. 110 Euro/Nacht



