Sie haben Lust auf eine kleine Auszeit in Erlangen und Umgebung? Vermutlich ist Wellness-Urlaub nicht das erste, was einem bei der Universitätsstadt Erlangen in den Sinn kommt.

Trotzdem gibt es in der kleinsten Großstadt Bayerns und im 10 Kilometer entfernten Herzogenaurach einige Hotels mit attraktiven Wellness-Angeboten, in denen sich Gäste eine Auszeit vom Alltagsstress nehmen können. Wir haben fünf Empfehlungen für Wellness-Hotels in und um Erlangen zusammengestellt.

Jetzt Ihr Wellness-Hotel in Erlangen buchen

Ausgewählte Wellness-Hotels in Erlangen

1. Creativhotel Luise: Urlaub im klimapositiven Hotel Das umweltfreundliche 3-Sterne-Hotel nutzt Solarenergie zur Wassererwärmung und verfügt über ein eigenes Biotop. Kein Wunder, ist es doch das erste klimapositive Hotel in Deutschland. Der Wellness-Bereich bietet Hotelgästen täglich ab 16 Uhr die Möglichkeit, in der Finnischen Sauna, im Dampfbad oder im Whirlpool zu entspannen. Außerdem wird eine Vielzahl von Massage-Behandlungen angeboten. Adresse: Sophienstraße 10, 91052 Erlangen

Lage: etwa 15 Gehminuten bis zur Erlanger Altstadt

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 119 Euro/Nacht



2. Select Hotel Erlangen: Für Tagungen und Wellness-Entspannung Das Select Hotel Erlangen bietet seinen Gästen einen eigenen Fitnessraum, der rund um die Uhr geöffnet ist. Entspannung findet man vor allem in der hoteleigenen Sauna, die Gästen täglich ab 17 Uhr kostenfrei zur Verfügung steht. Adresse: Wetterkreuz 7, 91058 Erlangen

Lage: 7 Kilometer bis in die Erlanger Innenstadt, direkt an der A3-Autobahnausfahrt Erlangen-Tennenlohe

Preise: Doppelzimmer ab ca. 64 Euro/Nacht



3. Albertinum Hotel Erlangen: Businesshotel mit Wellness-Angebot Das Business-Hotel Albertinum befindet sich am Rande der Stadt in Erlangen-Tennenlohe. Für seine Gäste hat das Hotel einen Wellness-Bereich mit zwei Saunen, einem Dampfbad, sowie einen hoteleigenen Fitness-Bereich zu bieten. Adresse: Am Wolfsmantel 14, 91058 Erlangen

Lage: etwa 8 von der Innenstadt entfernt in Erlangen-Tennenlohe

Preise: Doppelzimmer ab ca. 89 Euro/Nacht



4. Hotel Herzogs Park in Herzogenaurach: Kurzurlaub im 4-Sterne-Hotel Das 4-Sterne-Hotel Herzogs Park liegt im etwa 10 Kilometer von Erlangen entfernten Herzogenaurach. Gäste können im Innenpool, dem Whirlpool, oder in einer der zwei Saunen die Seele baumeln lassen. In der Beautylounge stehen außerdem verschiedene Wellness-Behandlungen zur Auswahl. Adresse: Beethovenstraße 6, 91074 Herzogenaurach

Lage: etwa 10 Kilometer von Erlangen entfernt in Herzogenaurach

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 135 Euro/Nacht



5. Novina Hotel Herzogenaurach: 4-Sterne-Hotel mit Dachterasse Nachdem man sich im Fitness-Bereich des 4-Sterne Novina Hotels ordentlich verausgabt hat, findet man in der hoteleigenen Sauna oder in der Regenwalddusche Entspannung. Zum Relaxen danach bietet sich eine der zwei Dachterrassen des Hotels an. Adresse: Olympiaring 90, 91074 Herzogenaurach

Lage: etwa 10 Kilometer von Erlangen entfernt in Herzogenaurach, ca. 4 Kilometer zum Freizeitbad Atlantis

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 83 Euro/Nacht



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



