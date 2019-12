Mit rund 111.000 Einwohnern handelt es sich bei Erlangen in Mittelfranken um die kleinste Großstadt Bayerns. Erlangen ist vor allem für seine große Universität und als Siemens-Standort bekannt. Dies hat der Stadt einen Ruf als Hochtechnologie-Standort beschert.

Jedes Jahr zieht es rund um Pfingsten tausende Besucher aus ganz Deutschland in die Universitätsstadt. Denn dann findet mit der Erlanger Bergkirchweih das größte Volksfest der Stadt statt.



1. Hotel Stadthaus: Boutique-Hotel mit individuellen Designermöbeln

Das Stadthaus Boutique-Hotel entzückt mit seiner zentralen Lage und mit seiner Inneneinrichtung aus italienischen und skandinavischen Designermöbeln. Originelles Service-Angebot: Das im Preis inbegriffene Frühstück gibt es auch To Go. Für alle, die es am Morgen eilig haben.