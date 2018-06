Hotel in Erlangen finden: unsere Tipps

Buchen Sie hier Ihr Hotel in Erlangen



Ausgewählte Hotels in Erlangen

Mit seinen 110.000 Einwohnern ist Erlangen die kleinste Großstadt Bayerns. Erlangen ist vor allem für seine große Universität und als Siemens-Standort bekannt, was der Stadt nicht zuletzt den Ruf als Hochtechnologie-Standort beschafft hat. Jedes Jahr im Mai zieht es tausende Besucher aus ganz Deutschland in die Stadt. Denn dann findet die berühmte Erlanger Bergkirchweih statt.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!





1. Hotel Stadthaus: Boutique-Hotel mit individuellen Designermöbeln Das Stadthaus Boutique-Hotel entzückt mit seiner zentralen Lage und mit seiner Inneneinrichtung aus italienischen und skandinavischen Designermöbeln. Originelles Service-Angebot: Das im Preis mit inbegriffene Frühstück gibt es auch To Go. Für alle, die es am Morgen eilig haben. Adresse: Henkestraße 4, 91052 Erlangen

Lage: Direkt in der Erlanger Innenstadt, ca. 250 Meter zu den Erlanger Arcaden

Preise: Einzelzimmer ab 75 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab 92 Euro/Nacht inklusive Frühstück



weitere Infos und Buchung

Henkestraße 4, 91052 ErlangenDirekt in der Erlanger Innenstadt, ca. 250 Meter zu den Erlanger ArcadenEinzelzimmer ab 75 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab 92 Euro/Nacht inklusive Frühstück

2. Zeitwohnhaus SUITE-Hotel: wohnen in internationaler Atmosphäre Das Stadthaus Boutique-Hotel entzückt mit seiner zentralen Lage und mit seiner Inneneinrichtung aus italienischen und skandinavischen Designermöbeln. Originelles Service-Angebot: Das im Preis mit inbegriffene Frühstück gibt es auch To Go. Für alle, die es am Morgen eilig haben. Adresse: Luitpoldstraße 10, 91054 Erlangen

Lage: ca. 1 Kilometer in die Erlanger Innenstadt

Preise: Einzelzimmer ab 61 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab 81 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Luitpoldstraße 10, 91054 Erlangenca. 1 Kilometer in die Erlanger InnenstadtEinzelzimmer ab 61 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab 81 Euro/Nacht

3. Creativhotel Luise: Übernachten in einem klimapositiven Hotel Das Zeitwohnhaus Design-Hotel hat für seine Besucher kostenfreie Gäste-iPads, Sky-Fernsehen, Auto-Stellplätze und E-Tankstellen zu bieten. Die Hotel-Businesslounge bietet Raum für Geschäftsangelegenheiten oder Gelegenheit, um sich durch internationale Zeitungen auf dem Laufenden zu halten. Adresse: Sophienstraße 10, 91052 Erlangen

Lage: etwa 15 Gehminuten bis zur Erlanger Altstadt

Preise: Doppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 119 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Sophienstraße 10, 91052 Erlangenetwa 15 Gehminuten bis zur Erlanger AltstadtDoppelzimmer inklusive Frühstück ab ca. 119 Euro/Nacht

4. Altstadthotel Grauer Wolf: familiengeführtes Hotel in zentraler Lage Das Creativhotel Luise setzt auf Nachhaltigkeit: Seit 1991 wurde es regelmäßig als „Umweltbewusster Hotel- und Gaststättenbetrieb“ ausgezeichnet. Im Wellness-Bereich des Hotels können Gäste in der Sauna, im Dampfbad oder der Infrarot-Kabine entspannen, oder sich bei einer Massage verwöhnen lassen. Adresse: Hauptstraße 80, 91054 Erlangen

Lage: Direkt in der Erlanger Innenstadt, ca. 400 Meter zum Schlossplatz

Preise: Doppelzimmer ab ca. 87 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Hauptstraße 80, 91054 ErlangenDirekt in der Erlanger Innenstadt, ca. 400 Meter zum SchlossplatzDoppelzimmer ab ca. 87 Euro/Nacht