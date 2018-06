5 Pensionen in Erlangen und Umgebung

Jedes Jahr zieht es tausende Besucher aus ganz Deutschland zur Bergkirchweih nach Erlangen. Doch die Stadt hat noch viel mehr zu bieten: Als Universitätsstadt und Siemensstandort wird Erlangen nicht umsonst als Hochtechnologiestandort bezeichnet. Durch seine Nähe zur Fränkischen Schweiz und zu vielen benachbarten Städten wie Nürnberg, Fürth, Forchheim oder Bamberg eignet sich Erlangen auch gut, um die Metropolregion Nürnberg zu erkunden.



Im Old Town Guesthouse sind das Frühstück und Getränke im Kühlschrank jedes Zimmers inklusive. Viele wichtige Sehenswürdigkeiten sind in weniger als fünf Minuten zu Fuß zu erreichen, wie der Botanische Garten, der Schlosspark oder das Theater.

Die Altmann’s Stube ist Restaurant und Gästehaus in einem. Die zentrale Lage in der Erlanger Altstadt bietet einen guten Ausgangspunkt, um die Stadt zu Fuß zu erkunden. Bei gutem Wetter können Gäste auch im Gartenrestaurant speisen.

3. Gästehaus am Heuss-Platz Erlangen: Pension im Erlanger Süden

Das Gästehaus am Heuss-Platz ist zwar etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt, dafür erreicht man die technische Fakultät der Universität, Siemens und Areva innerhalb weniger Minuten zu Fuß. Einige Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe sorgen für eine gute ÖPNV-Verbindung in die Innenstadt.