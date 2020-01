Entspannung in der Vestestadt: Diese 6 Wellness-Hotels in Coburg und Umgebung empfehlen wir

Kurhotel Bad Rodach: In unmittelbarer Nachbarschaft der ThermeNatur

Von One-Night-Stand über die Kinderfreie Zeit und die Kulinarische Entspannung bis hin zur Wellness für Freundinnen - das Kurhotel in der Nähe von Coburg können jede Menge Wohlfühlangebote gebucht werden. Außerdem bietet das Hotel einen Fahrradverleih und geführtes Nordic Walking an. Der nahe gelegene Kurpark lädt zum spazieren gehen ein. Kulinarisch werden Gäste im hoteleigenen Restaurant Maximilians und in der Café-Bar Thermenhügel verwöhnt. Apropos Therme: Das Vier-Sterne-Hotel liegt nur wenige Schritte von der ThermeNatur entfernt, zu deren Highlights der Baumwipfelpfad in der Premium-Saunawelt, Pintotape- oder Bodybutter-Anwendungen und mehr als 1000 Quadratmeter Wasserfläche sind.