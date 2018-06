Hotel in Coburg finden: unsere Tipps

Buchen Sie hier Ihr Hotel in Coburg



Ausgewählte Hotels in Coburg



Coburg ist immer einen Besuch wert: Mit der Veste Coburg kann man hier beispielsweise eine der größten und am besten erhaltenen Burganlagen Deutschlands bestaunen. Parkanlagen wie der Hofgarten und der Rosengarten laden zum Spazieren ein. Jedes Jahr im Juli ist Coburg außerdem Schauplatz eines ganz besonderen Spektakels: Denn dann zieht das weltweit größte Samba-Festival außerhalb Brasiliens rund 200.000 Besucher aus aller Welt in die Stadt.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Hotel Villa Victoria Coburg: übernachten im historischen Biedermeierhaus Das Hotel Villa Victoria befindet sich in einem zweigeschossigen Biedermeierhaus aus dem Jahr 1835, das 2014 komplett renoviert wurde. Bei der Renovierung wurde darauf geachtet, den traditionellen Charme des Hotels zu bewahren. Vom Hotel aus gelangt man innerhalb von drei Gehminuten zum Coburger Marktplatz. Adresse: Ketschendorfer Straße 2, 96450 Coburg

Lage: 350 Meter zum Stadtzentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Ketschendorfer Straße 2, 96450 Coburg350 Meter zum StadtzentrumEinzelzimmer ab ca. 90 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 130 Euro/Nacht

2. Hotel Stadtvilla Garni Coburg: Frühstücken mit Blick ins Grüne Das Hotel Stadtvilla Garni liegt zentral in Coburg direkt an der Itz. Zum Bahnhof und zum Zentrum gelangt man innerhalb von fünf Minuten zu Fuß. Das Hotel verfügt über zehn Doppelzimmer und ein Einzelzimmer, alle mit Holzparkett und Fußbodenheizung. Der schöne Frühstücks-Wintergarten bietet einen angenehmen Blick ins Grüne. Adresse: Seifartshofstraße 10, 96450 Coburg

Lage: 550 Meter zum Stadtzentrum

Preise: Einzelbelegung Doppelzimmer ab ca. 93 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 119 Euro/Nacht



weitere Infos und Buchung

Seifartshofstraße 10, 96450 Coburg550 Meter zum StadtzentrumEinzelbelegung Doppelzimmer ab ca. 93 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 119 Euro/Nacht

3. Vienna House Easy Coburg: Barrierefreies Hotel im Coburger Süden Das barrierefreie Vienna House Easy liegt nahe dem Kongresszentrum Rosengarten in Coburg. Es verfügt über 123 Zimmer unterschiedlicher Kategorien, Konferenzräume für bis zu 64 Personen und 230 Tiefgaragenplätze, die gegen eine Gebühr von 10 Euro am Tag genutzt werden können. Hunde sind im Hotel willkommen. Adresse: Ketschendorfer Straße 86, 96450 Coburg

Lage: ca. 1,4 Kilometer zum Stadtzentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 76 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 94 Euro/Nacht inklusive Frühstück



weitere Infos und Buchung

Ketschendorfer Straße 86, 96450 Coburgca. 1,4 Kilometer zum StadtzentrumEinzelzimmer ab ca. 76 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 94 Euro/Nacht inklusive Frühstück

3. Vienna House Easy Coburg: Barrierefreies Hotel im Coburger Süden Das Gebäude des Ringhotel Stadt Coburg blickt auf eine lange Geschichte zurück: Im Jahr 1905 wurde das Haus ursprünglich als Flaschenbierhandlung und Gaststätte eröffnet. Heute beherbergt es das 3-Sterne-Hotel mit Restaurant „Backstüble“, das mit fränkischer und mediterraner Küche lockt und im Sommer Plätze auf der idyllischen Terrasse bietet. Adresse: Lossaustraße 12, 96450 Coburg

Lage: 950 Meter zum Stadtzentrum

Preise: Einzelzimmer ab ca. 99 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 118 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet



weitere Infos und Buchung

Lossaustraße 12, 96450 Coburg950 Meter zum StadtzentrumEinzelzimmer ab ca. 99 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 118 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet