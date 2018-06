5 Wellnesshotels in Coburg und Umgebung

Buchen Sie hier Ihr Wellnesshotel in Coburg



Ausgewählte Wellnesshotels in Coburg



Die ehemalige Residenzstadt Coburg hat seinen Besuchern einiges zu bieten: Die spektakuläre Veste Coburg zählt beispielsweise zu den größten und am besten erhaltenen Burganlagen Deutschlands. Im Umkreis von 10 Kilometern warten mit dem Schloss Ehrenburg, dem Schloss Rosenau und dem Schloss Callenberg außerdem drei weitere Schlösser darauf, entdeckt zu werden. Ein Pluspunkt für Wellnessbegeisterte: die Nähe zur Bad Rodacher "ThermeNatur", die man in 20 Minuten mit dem Auto erreicht. Für Ihren Aufenthalt in Coburg und Umgebung empfehlen wir Ihnen diese 5 Wellnesshotels.



Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!



1. Romantik Hotel Goldene Traube Coburg: Entspannen im historischen 4-Sterne-Hotel Das historische Hotelgebäude der Goldenen Traube entstammt dem Jahr 1585 und wurde in den letzten Jahren umfangreich renoviert. Gäste können sich in dem ca. 300 Quadratmeter großen Wellness- und SPA-Bereich mit Finnischer Sauna, Bio Sauna, Dampfbad und zahlreichen Massageangeboten entspannen. Außerdem verfügt das Hotel über einen Fitnessbereich. Adresse: Am Viktoriabrunnen 2, 96450 Coburg

Lage: direkt im Coburger Stadtzentrum, 100 Meter zum Marktplatz

Preise: Einzelzimmer ab ca. 95 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 103 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet



2. Landhotel Steiner in Großheirath: Wellnesshotel außerhalb des Stadttrubels Rund 12 Kilometer von Coburg entfernt liegt das Landhotel Steiner in einer ruhigen, naturbelassenen Umgebung. Der Wellnessbereich des Hotels bietet eine Sauna und einen Innenpool. Für das leibliche Wohl wird im Hotelrestaurant mit fränkischer Küche gesorgt. Im Sommer lädt der zugehörige Biergarten zum Verweilen ein. Adresse: Hauptstraße 5, 96269 Großheirath

Lage: ca. 12 Kilometer südlich von Coburg

Preise: Einzelzimmer ab ca. 57 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 87 Euro/Nacht



3. Land- und Aktivhotel Altmühlaue: Wellnesshotel nordwestlich von Coburg Dieses 3-Sterne-Hotel in ruhiger Umgebung verfügt über einen Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, einem griechischen Dampfbad, mehreren Wärmeliegen, einer Infrarot-Sauna und einer Buntstein-Duschgrotte. Im Massage- und Beautybereich können etliche Anwendungen gebucht werden. Nur 2,5 Kilometer entfernt befindet sich außerdem die Bad Rodacher „ThermeNatur“. Adresse: Untere Mühlgasse 10, 96476 Bad Rodach

Lage: ca. 20 Kilometer nordwestlich von Coburg in Bad Rodach

Preise: Einzelzimmer ab ca. 65 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 96 Euro/Nacht inklusive Frühstücksbuffet



4. Best Western Plus Bad Staffelstein: Kurhotel mit direktem Zugang zur Obermain Therme Das Best Western Plus liegt direkt neben der Obermain Therme in Bad Staffelstein und ist über den sogenannten „Bademantelgang“ direkt mit der Therme verbunden. Pro Übernachtung sind 3 Stunden Zugang zum „ThermenMeer“ der Obermain Therme im Hotelpreis inklusive. Der Vitus SPA des Hotels verfügt zudem über zwei Saunen, ein Dampfbad, ein Schwimmbad, einen Fitnessbereich und einen Massagebereich. Adresse: Am Kurpark 7, 96231 Bad Staffelstein

Lage: ca. 24 Kilometer südlich von Coburg in Bad Staffelstein

Preise: Einzelzimmer ab ca. 123 Euro/Nacht, Doppelzimmer ab ca. 191 Euro/Nacht inklusive Frühstück



