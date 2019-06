Über Jahrhunderte war die Vestestadt Herrschaftssitz und Treffpunkt des europäischen Hochadels. Das ist noch überall in den historischen Gassen zwischen Renaissancebauten und neugotischen Häuserzügen zu spüren. Vier Schlösser gehören zur Stadtansicht: die mächtige Veste Coburg, die wie eine Krone über der Stadt thront, Schloss Ehrenburg mit seiner filigranen neugotischen Fassade, Schloss Rosenau bei Rödental, einst das Lieblingsschloss Queen Victorias und das imposante Schloss Callenberg, das noch heute im Besitz der herzoglichen Familie ist. Nicht zu vergessen die Coburger Museen wie das Naturkundemuseum, das Coburger Puppenmuseum, der Kunstverein und die Friedrich-Rückert-Gedenkstätte. Ein kultureller Schatz, und unbedingt einen Besuch wert, ist das Coburger Landestheater - ein Dreispartenhaus aus dem Jahr 1837.



3. Gästehaus Rendezvous am Schlossplatz Coburg

Dieses gemütliche, am Fuße der beeindruckenden Veste Coburg im Herzen der Stadt gelegene Apartment direkt am Schlossplatz glänzt mit einer herrlichen Aussicht auf das historische Stadtzentrum. In der komplett ausgestatteten Küche des Gästehaus Rendezvous am Schlossplatz können Mahlzeiten selbst zubereitet werden. In der Stadt laden zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés zu einem Besuch ein.