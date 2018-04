Urlaub mit Hund in Bayreuth: 5 Hotels für Vierbeiner

Diese Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!



1. Haustiere kosten hier keine Gebühr: Hotel Goldener Hirsch





2. Ab in die Fränkische Schweiz und der Hund ist dabei: Das Hotel Forellenhof





3. Mit dem Hund auf Burg Rabenstein





4. Ausgiebige Spaziergänge mit Hund auf dem Land: Gasthof Ruckriegel





5. Wellness für Hund und Herrchen: Hotel Restaurant Brigitte



Ihr wollt im Urlaub nicht auf euren vierbeinigen Freund verzichten? Kein Problem! Diese Hotels in Bayreuth heißen auch ihren Hund willkommen.Etwas außerhalb von Bayreuth im schönen Bad Berneck liegt das Hotel Goldener Hirsch. Mit Wander- und Fahrrad-Touren in der Umgebung kann sich auch euer Vierbeiner austoben. Auf Anfrage wohnt euer bester Freund hier sogar kostenlos. Ein Doppelzimmer kostet in etwa 80 Euro pro Nacht.Die Gegend rund um Pottenstein lädt herrlich zu ausgedehnten Wanderungen ein und ist auch für Hunde das reine Paradies. Das Hotel Forellenhof in Pottenstein nimmt auch Haustiere mit auf. Eventuell wird eine Gebühr fällig. Ein Doppelzimmer gibt es hier ab etwa 95 Euro.Die Burg Rabenstein im Ahorntal ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein wunderbarer Ort für den Urlaub mit Hund. Auf Anfrage sind die Vierbeiner gestattet und die umliegende Natur eignet sich für ausgedehnte Wandereinheiten. Ein Doppelzimmer kostet pro Nacht etwa 130 Euro.In Seybothenreuth bei Bayreuth findet sich der gemütliche Gasthof Ruckriegel. Von viel Natur umgeben sind auch Haustiere auf Anfrage willkommen und haben genug Möglichkeiten für lange Spaziergänge. Ein Doppelzimmer gibt es hier schon ab 60 Euro pro Nacht.In Warmensteinach befindet sich das Hotel Restaurant Brigitte inmitten einer tollen Landschaft. Wanderungen und Fahrradtouren sind das Erlebnis für jeden Vierbeiner. Nach dem Gassigehen können die Hunde-Besitzer im Wellnessbereich entspannen. Haustiere sind auf Anfrage willkommen und bekommen einen Futternapf wie auch ein Tierkörbchen gestellt. Ein Doppelzimmer kostet ungefähr 80 Euro pro Nacht.