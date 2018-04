Die 5 Top-Wellness-Hotels in Bayreuth

Booking.com Als Wagnerstadt bietet Bayreuth so manche Wohltat für die Seele. Aber auch Körper und Geist können hier verwöhnt werden. Zum Beispiel in der Lohengrin Therme in der Stadt. Wer es ruhiger mag, kann im Fichtelgebirge einige Wellness-Oasen zum Entspannen finden.



1. Wellness so weit das Auge reicht im Hotel Reiterhof Wirsberg

Das Hotel im fränkischen Kurort Wirsberg bietet nicht nur eine tolle Landschaft und stilvoll eingerichtete Zimmer, sondern auch zahlreiche Wellnessangebote. Hier kann man die Seele in Sauna, Dampfbad, Solarium und einem Whirlpool baumeln lassen. Auch Massagen und andere Wellnesspakete können gebucht werden. Die Preise für Doppelzimmer beginnen je nach Saison bei 160 Euro pro Nacht.



2. Tagsüber Sightseeing, abends entspannen im Hotel Bayerischer Hof

Das Hotel im Herzen Bayreuths lädt ein, tagsüber die Stadt zu besichtigen und abends zu entspannen. Im Pool, im Dampfbad oder in der Sauna entspannen die Muskeln nach ausgedehntem Sightseeing. Auch Massagen werden angeboten. Für alle, die nicht genug Bewegung abbekommen können, bietet sich der Fitnessraum an. Ein Doppelzimmer kostet hier pro Nacht ungefähr 100 Euro.



3. Fitness und Wellness vereint: Akzent Grunau Hotel

Das in Bayreuth gelegene Hotel bietet für Gäste ermäßigten Eintritt in der Lohengrin Therme und Vergünstigungen auf dem Golfplatz Rodersberg. Aber auch eine Sauna und Massagen sind im Hotel zu finden, ebenso ein Friseur und ein Fitnessraum. Doppelzimmer gibt es hier ab 100 Euro.



4. Ein Glas Wein am offenen Feuer im Hotel Restaurant Brigitte

Abseits vom Trubel der Stadt befindet sich das Hotel Brigitte im überschaubaren Luftkurort Warmensteinach im Fichtelgebirge. Massagen aller Art, Pool, Jacuzzi und Sauna bieten Entspannung für Jedermann. Eine Feuerstelle im Freien rundet das Ambiente ab. Der Preis für ein Doppelzimmer liegt hier bei etwa 80 Euro pro Nacht.



5. Kur-Ambiente in einer alten Mühle: Hotel Hartl's Lindenmühle

Im Kurpark von Bad Berneck im Fichtelgebirge liegt das Hotel Hartl's Lindenmühle. Neben einem Irish Pub und drei verschiedenen Restaurants gibt es in der ehemalige Mühle auch einen hoteleigenen Swimmingpool und eine Sauna. Ein Doppelzimmer kostet pro Nacht an die 120 Euro.