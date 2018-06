5 Top-Unterkünfte für Familienurlaub in Bayreuth

Bei einem Familien-Urlaub sollte nicht nur für die Kinder einiges geboten sein. Auch die Erwachsenen müssen sich wohl fühlen. Hier unsere Unterkunfts-Empfehlungen für einen spannenden Familienurlaub in Bayreuth, der Fränkischen Schweiz oder dem Fichtelgebirge.



Für Ausflüge durch die Fränkische Schweiz vermietet die Pension Segways und E-Bikes. Auf der großen Liegewiese direkt am Flussufer kann man außerdem grillen, Fußball spielen oder Trampolin springen.

Mit der Familie direkt neben dem Festspielhaus wohnen: das Festspiel Apart Tristan

Diese Ferienwohnung ermöglicht einen tollen Familienurlaub in Bayreuth, denn auch zu viert wird es in der Wohnung mit ihren drei Schlafzimmern nicht zu eng. Außerdem laden der Festspielpark und ein Wald in unmittelbarer Nähe nach einem anstrengenden Stadt-Tag zum Spazieren ein.