Übernachtungen für die Sandkerwa 2018

Nach einem Jahr Pause findet 2018 endlich wieder eine Sandkerwa in Bamberg statt. Über 200.000 Besucher lockt das Fest jährlich an. Da ist man gut beraten, wenn man es zum Hotel nicht weit hat. Hier können Sie in Bamberg zur Sandkerwa übernachten.Zum Wellnesshotel Villa Geyerswörth sind es vom Sand aus nur wenige Minuten zu Fuß. Gleichzeitig befindet sich das Hotel in der Nähe des Stadtparks Hain. Zur Entspannung und für eventuelles Auskatern bietet sich der Wellnessbereich mit Sauna und Fitness-Raum an.Wer vom Straßenfest aus nur noch ins Bett fallen möchte, der sollte sich ein Hotel direkt in der Sandstraße suchen. Das historische Hotel Alt Ringlein mit Fachwerkfassade befindet sich im Zentrum des Geschehens direkt gegenüber der Brauerei Schlenkerla.Wer die Altstadtatmosphäre der Weltkulturerbestadt Bamberg voll aufnehmen möchte, ist im Arkadenhotel im Kloster gut untergebracht.Es befindet sich innerhalb der historischen Mauern des Karmelitenklosters und ist mit einem kurzen Spaziergang vom Sand aus erreichbar.Etwas abseits des Festrummels und dennoch zentral und gelegen ist das Hotel am Blumenhaus in der Amalienstraße. In einer Seitenstraße gelegen ist es ruhig und dennoch auch zu Fuß ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Innenstadt.