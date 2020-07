Malerische Orte wie Rosengarten und Hain, idyllische Bierkeller und die romantische Altstadt: Wo kann man besser entspannen als in Bamberg? Zudem laden Sehenswürdigkeiten und Gaststätten im Umland der Weltkulturerbestadt zum Relaxen ein.

Was läge also näher, Genuss und Kultur mit den Vorzügen eines Wellnessurlaubs zu verbinden? Wir haben fünf Hotels in und um Bamberg für Sie zusammengestellt, in denen Sie besonders gut entspannen können.



Die folgenden Hotels sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, können Sie diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über Ihre Tipps!

Ausgewählte Wellnesshotels in Bamberg

Für einen Wellness-Aufenthalt legen wir Ihnen diese 5 Wellnesshotels in Bamberg und Umgebung ans Herz.



1. Entspannung in Hain-Nähe: Wellnesshotel Villa Geyerswörth in Bamberg Zur Altstadt sind es nur wenige Schritte, aber auch der von Maximilian I. Joseph angelegte Stadtpark Hain ist direkt um die Ecke und lädt zu erholsamen Spaziergängen ein. Im Hotel Villa Geyerswörth haben alle Zimmer ein Marmorbad, einen Flachbildschirm und eine edle hochwertige Einrichtung. Im Wellnessbereich gibt es eine Sauna und einen Fitness-Raum. Adresse: Geyerswörthstrasse 15 - 21a, 96047 Bamberg

Lage: 600 Meter zur Fußgängerzone Bamberg

Preise: Doppelzimmer ab 179 Euro/Nacht



2. Wellness im Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg Der Spa-Bereich im 4-Sterne-Hotel Residenzschloss ist klein aber fein: Allein oder zu zweit können Gäste dort entspannen. Zwei Badewannen, eine Sauna, ein Dampfbad, eine Whirlwanne und eine Ruhezone mit römischer Liege stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Fitnessbereich. Auch die Zimmer sind mit etwa 25 Quadratmetern Größe und edler Einrichtung sehr luxuriös. Zum Hotel gehören ein Café mit Terrasse und das Restaurant Fürstbischof von Erthal. Adresse: Untere Sandstraße 32, 96049 Bamberg

Lage: 500 Meter zum Bamberger Dom

Preise: Doppelzimmer ab 149 Euro/Nacht



3. Wellnesshotel im Herzen Bambergs: Romantik Hotel Messerschmitt Eine Sauna, ein Dampfbad und ein Whirlpool laden im Hotel Messerschmitt in der Einkaufsmeile Lange Straße zum Entspannen ein. Frische Luft können die Gäste auf der Sonnenterrasse mit Ruheliegen schnappen. Wer sich auspowern möchte, kann das an Laufband und Stepper tun. Das zum Hotel gehörige Restaurant Messerschmitt wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Adresse: Lange Str. 41, 96047 Bamberg

Lage: 300 Meter zur Fußgängerzone Bamberg

Preise: Doppelzimmer ab 230 Euro/Nacht



4. Wellnesshotel am Tor zur Fränkischen Schweiz: Schloss Burgellern Das Schloss Burgellern war früher Bischofsresidenz. Heute können hier Gäste in luxuriösen Zimmern mit antiken Möbeln übernachten. Zum Hotel gehören ein Restaurant, ein Privatpark und ein großzügiger, moderner Saunabereich mit Erlebnisduschen, Fußbad und Entspannungszone. Es können auch Massagen gebucht werden, unter anderem eine Hot Stone Behandlung. In der Nähe befinden sich hier, am Eingang zur Fränkischen Schweiz, viele Wanderwege, zum Beispiel der Frankenweg. Adresse: Kirchplatz 1, 96110 Scheßlitz

Lage: 13 Kilometer nach Bamberg

Preise: aktuell ist kein Preis verfügbar



5. Wellness auf dem Land: Hotel Göller in Hirschaid Zum Wellnessbereich dieses 3-Sterne-Hauses im Bamberger Landkreis gehören ein Dampfbad, ein Whirlpool, ein Solarium und eine Sauna. Selbstverständlich steht für die Gäste auch ein Innenpool bereit. Außerdem punktet das Hotel mit einem Wintergarten und deftiger fränkischer Küche. Die Weltkulturerbestadt Bamberg ist ebenso gut erreichbar wie die Fränkische Schweiz, die Höhlen, Burgen und ganz viel Naturerlebnis bietet. Adresse: Nürnbergerstraße 96-100, 96114 Hirschaid

Lage: 13 Kilometer nach Bamberg

Preise: Doppelzimmer ab 89 Euro/Nacht



